Selnæs tror benket Sørloth vil slå voldsomt tilbake

Alexander Sørloth (22) var tydelig skuffet etter å ha blitt vraket av Lars Lagerbäck (70). Nå tror lagkamerat Ole Selnæs at spissen vil slå voldsomt tilbake.

SOFIA/OSLO (Nettavisen): Sørloth er en av få norske spillere som til daglig er å finne i Premier League, men den norske spissen har på ingen måte sikret seg noe klippekort på landslaget av den grunn.

Da Norge vant 2-0 mot Kypros i torsdagens Nations League-oppgjør på Ullevaal Stadion ble Crystal Palace-spissen sittende på benken i hele kampen.

På spørsmål fra Nettavisen om hva han synes om å bli benket svarer Sørloth følgende etter kampen.

- Det tror jeg du vet.

Den norske spissen er kort i svarene og klarer ikke skjule at han er svært skuffet. Det bekrefter han også.

- Ja, det er jeg selvfølgelig, sier Sørloth til Nettavisen.

- Du mener selv du fortjener å starte?

- Selvfølgelig. Man er her for å spille fotball, forteller Sørloth.

Nå håper han å få sjansen på topp når Norge møter Bulgaria i Sofia søndag kveld.

Selnæs med Sørloth-advarsel



Landslagskollega og kamerat Ole Selnæs er ikke i tvil om at Sørloth er veldig sulten på spilletid.

- Han som alle andre som ikke starter ønsker å spille. Det er derfor man spiller fotball. Det er ingen som drømmer om å sitte på benken. Han vil spille og vise seg frem. Han er sikkert veldig spillesugen nå. Han har stort sett fått innhopp hos Crystal Palace og han er helt sikkert klar for å vise seg frem, sier Selnæs til Nettavisen.

St-Etienne-stjernen kommer også med en liten advarsel til de som ender opp med å spille mot Sørloth når han først får sjansen.

- Jeg tror at den gangen han får spille, så er det mye som skal ut. Da tror jeg det blir som å slippe ut kyr på beitemarken. Da ville ikke jeg vært stopper for da blir det både albuer og det som er av muskler. Han er klar, forteller Selnæs.

HAR TRO PÅ KAMERATEN: Ole Selnæs tror Alexander Sørloth er sulten på å vise seg frem når han får muligheten.

Det er imidlertid ingen selvfølge at Sørloth får muligheten i søndagens kamp i Bulgaria.

Maars Johnsen fornøyd med King-samarbeid



Det var Bjørn Maars Johnsen og Joshua King som fikk muligheten på topp mot Kypros. Og selv om begge gikk målløse av banen virker Lagerbäck å være fornøyd med de to spissene.

Selv virker Maars Johnsen å bare være mellomfornøyd med sin kamp mot Kypros, men sier samtidig at han synes samarbeidet med King på topp fungerer godt.

- Jeg er her for å tenke på det jeg selv kan gjøre noe med. Jeg prøver å få et godt forhold til den jeg spiller med. Når Joshua og jeg snakker om det, så er vi veldig fornøyd med hvordan vi spiller sammen. Joshua kommuniserer også det med kroppsspråket sitt når vi spiller. Man kan se at vi har noe spesielt, sier Maars Johnsen til Nettavisen etter oppgjøret mot Kypros.

Spissen er meget godt klar over den tøffe konkurransen det er i laget og forteller at det vil være vanskelig å blidgjøre samtlige spillere.

- Jeg presser meg selv veldig hardt for å få spille. Jeg jobber hardt og scorer mål for klubben min. Jeg vet at også Alex scoret for sin klubb i cupen. Vi jobber begge hardt. Mange kommer til å bli skuffet. Det kommer ikke til å være 20 spillere som vil være fornøyd, sier Maars Johnsen.

Han er derimot tydelig på at det er viktig at alle er klare til å bidra.

- Uavhengig om det er jeg eller Alex som spiller, så må vi alle jobbe med oss selv og passe på at alle fire er klare til å spille når som helst, forteller AZ-spissen.

I BULGARIA: Bjørn Maars Johnsen håper på fornyet tillit i Bulgaria.

Trenerne gleder seg over konkurransen



Assistenttrener Per Joar Hansen forstår at Sørloth var skuffet etter Kypros-kampen.

- Vi har fire gode spisser, men kun to kan starte av gangen, så det blir to som blir skuffet hver gang. Sånn er det bare, sier Hansen til Nettavisen.

Han gleder seg imidlertid over den tøffe konkurransen på topp for Norge.

- Vi har fire gode spisser nå og det er veldig bra. Vi har fire som kan spille, fire som kan starte, fire som kan komme inn å gjøre en forskjell. Det er sånn vi ønsker å ha det. Vi er heldigvis i en helt annen situasjon enn vi var for ett og ett halvt år siden da vi tok over. Da var det kanskje mangel på sånne spisser. Nå har vi to i Premier League, en spiss i Holland som er en av toppscorerne og vi har Tarik som er en av Allsvenskans beste spisser, forklarer Hansen.

Assistenttreneren vil ikke si noe om de vurderer å endre på laget til søndagens kamp mot Kypros.

Det vil heller ikke landslagssjef Lars Lagerbäck. Svensken var nemlig ikke spesielt snakkesalig da Nettavisen på pressekonferansen dagen før kampen spurte om hvor mange endringer han vurderer å gjøre på laget siden Kypros-kampen.

- Jeg tror ikke jeg vil svare på det, det er jo så nær kamp nå. Det vil vi holde for oss selv, svarer han.

Svaret får vi trolig først en time før oppgjøret i Bulgaria som starter søndag klokken 18.00 norsk tid.

