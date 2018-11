Shaqiri kan komme til å bli spart for opplevelsen borte mot Røde Stjerne

Sveitseren, med kosovoalbanske røtter, er ventet å få tungt skyts fra den serbiske fansen i Beograd.

Lokalavisen Liverpool Echo hevder at Jürgen Klopp fortsatt ikke har bestemt seg for om han vil innlemme Xherdan Shaqiri i kamptroppen til tirsdagens Champions League-kamp mot Røde Stjerne.

Avisen skriver at tyskeren vil ta en avgjørelse senere mandag om Shaqiri blir med på flyet til den serbiske hovedstaden eller ikke.

Grunnen er at den tidligere Stoke-spilleren ikke er en utpreget favoritt blant Røde Stjerne-fansen. Klopp skal være redd for at det vil skape fiendtlig stemning blant de 50.000 supporterne på Rajko Mitić Stadium om Shaqiri blir involvert tirsdag.

Liverpool-spilleren scoret mot Serbia for sitt Sveits under sommerens fotball-VM, og valgte å feire scoringen ved å forme ørnen i det albanske flagget med hendene. Han hadde i tillegg inngravert et kosovisk flagg på den ene skoen.

Vil spille kampen

Kosovo erklærte sin selvstendighet i 2008, men Serbia nekter å anerkjenne Kosovo som en egen stat, og forholdet mellom de to landene er anspent.

Shaiqiri ble buet på ved hvert touch av de få Røde Stjerne-supporterne som hadde kommet seg inn på Anfield i 0-4-tapet for noen uker siden.

Etter kampen insisterte Shaqiri på at han også ville spille borteoppgjøret.

- Jeg drar dit kun for å spille en fotballkamp. Det handler ikke om politikk, det er fotball. Jeg bekymrer meg ikke, og drar for å spille. Jeg hadde buing i VM, så jeg vet jeg kan håndtere det, sier han.

Liverpool Echo skriver at Klopp helt siden kampen på Anfield har vært usikker på om han skulle inkludere Shaqiri i kamptroppen i Serbia.

Tyskerens avgjørelse vil ifølge avisen ikke være basert på frykt, men heller om det vil være best å unngå et politisk bakteppe ved kampen.

Da trekningen i gruppespillet var klart, sa Røde Stjernes generalsekretær Zvezdan Terzic at Shaqiri vil være under «et utrolig psykologisk press» om han spilte oppgjøret i Beograd.

Imponert

Shaqiri, som ble bøtelagt av FIFA for usportslig oppførsel etter feiringen mot Serbia i VM, kom til Liverpool før sesongen.

27-åringen har tidvis imponert når han har fått muligheten for Liverpool denne sesongen, og han var toneangivende i hjemmeoppgjøret mot Røde Stjerne.

Kantspilleren har slitt med å tilrive seg en fast plass i Liverpools angrepstrio, og må benytte seg av alle mulighetene han kan få. Nå kan det imidlertid virke som han må følge oppgjøret i Beograd fra Liverpool.

