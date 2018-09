Shaw avslører nye detaljer om skrekkskaden: - Kunne mistet beinet

Manchester United-backen åpner opp om dramaet som kunne satt en stopper på karrieren hans.

Luke Shaw har vært et av lyspunktene for Manchester United i det som har vært en turbulent og noe skuffende start på Premier League-sesongen.

23-åringen har imponert i sin venstrebackrolle for United og nylig ble han belønnet med en plass i Englands siste landslagstropp.

Men karrieren har på ingen måte vært en dans på roser for Shaw. Den har vært preget av opp og nedturer.

Den største nedturen opplevde han for tre år siden da han i et borteoppgjør i Champions League mot PSV Eindhoven brakk beinet på to steder.

Holdt på å miste beinet



Etter nærmere et år ute med skade klarte imidlertid Shaw å komme seg tilbake igjen på fotballbanen.

Det viser seg at det på ingen måte var en selvfølge. Nå kommer Shaw med nye avsløringer om skrekkskaden som gir et bilde av hvor alvorlig den faktisk var.

Shaw avslører at avgjørelsen om å hasteoperere ham i Nederland trolig reddet beinet hans.

- De vurderte å fly meg tilbake igjen (til England). Hvis de hadde flydd meg tilbake ville jeg trolig ha mistet beinet mitt på grunn av blodpropp i leggen, sier Shaw ifølge The Telegraph.

23-åringen forteller at han ble gjort oppmerksom på dette først lenge etter at han pådro seg skaden.

- Ingen vet hvor nær jeg var å miste beinet. Jeg fikk ikke vite det før nærmere seks måneder senere da legene fortalte meg det, forklarer Shaw.

Krevende periode



Engelskmannen legger ikke skjul på at skadeperioden var krevende.

- Det var til tider veldig tøft. Jeg satt meg aldri ned med familien og sa at jeg ønsket å slutte, men det var veldig krevende for meg. Det holdt på lenge og jeg gjorde de samme tingene hver eneste dag. Jeg kunne ikke gjøre noe annet på grunn av beinbruddet, sier United-backen.

Nå takker han sine nærmeste for at han kom seg gjennom den tøffe perioden.

- Jeg lyver hvis jeg sier at jeg ikke tenkte på å gi meg med fotballen, men jeg hadde gode mennesker rundt meg, venner og familie, som hjalp meg å komme gjennom det, sier Shaw.

Tre år senere smiler livet igjen til Shaw som altså har imponert i United-trøya denne sesongen.

United-backen kan også komme til å få sjansen når England skal i aksjon mot Spania i Nations League førstkommende lørdag.

