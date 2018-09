Shaw båret av banen med oksygenmaske etter stygg hodeskade

Pådro seg voldsom hodeskade i Englands oppgjør mot Spania.

ENGLAND - SPANIA 1-2:

Denne uken fortalte Macnehster Uniteds Luke Shaw om skrekkskaden han pådro seg i Champions League-kampen mot PSV Eindhoven for tre år siden, som holdt holdt på å føre til amputasjon av beinet for den 23 år gamle venstrebacken.

Etter skaden har karrieren bydd på opp- og nedturer for Shaw, men denne sesongen er han en av dem som har imponert i Manchester United-trøya.

Men i lørdagens Nations League-kamp mellom England og Spania på Wembley ble Shaw igjen utsatt for det som kan være et potensielt meget alvorlig skade.

Viste ikke repriser

For like etter pause, på stillingen 2-1 til de spanske gjestene, gikk venstrebacken opp i en duell med Spanias Dani Carvajal. Shaw klinket hodet inn i Carvajals kropp, før han deiset i bakken med hodet først uten å klare å ta seg for.

Tv-produsentene valgte ikke å vise repriser av hendelsen, og Shaw ble liggende urørlig på bakken mens seks personer fra det medisinske personellet behandlet ham.

Se hendelsen her: (Obs! Sterke bilder.)

Til slutt fikk de Shaw over på en båre, og hele Wembley klappet i respekt mens Manchester United-spilleren ble båret av banen og erstattet av Danny Rose.

- Dette er tunge bilder. Veldig tunge bilder å se, kommenterte TV 2s Espen Ween idet Shaw forsvant fra banen.

Senere kom imidlertid meldingene om at Shaw både var våken og pratet etter den stygge hendelsen.

På tribunen satt Manchester United-manager José Mourinho og fulgte bekymret med på det som skjedde. Han hadde tidligere fått se at Shaw, som altså har vist storform for de røde djevlene i starten av Premier League-sesongen, til tider briljerte i landslagstrøya mot Spania.

Utsøkt Shaw-assist

For etter ti minutter pekte Shaw seg ut positivt i både forsvars- og angrepsspillet.

Først ryddet Manchester United-backen opp i eget forsvar, før han satte ut på et langt løp på sin venstreside. I kontringen som fulgte dyttet Harry Kane ballen ut til Shaw, som med en utsøkt pasning fant United-kollega Marcus Rashford på løp foran mål.

TIDLIG MÅL: Marcus Rashford satte inn 1-0 for England etter ti minutters spill.

Pasningen var akkurat godt nok vektet til at den gikk forbi det spanske forsvaret, og Rashford fikk en enkel jobb med å dunke ballen forbi lagkameraten David De Gea i Spanias bur.

England ledet 1-0, men minuttet etterpå skulle både vertene og Luke Shaw få lande trygt tilbake på jorden.

Spania snudde

For Spania bygde umiddelbart opp et angrep, og på sin høyreside rundlurte Dani Carvajal nettopp Luke Shaw med en frekk finte før han fant Thiago Alcantara. Bayern München-spilleren på sin side slo ballen 45 grader ut, og Atlético Madrids Saúl satte inn sitt første landslagsmål med en god avslutning.

En drøy halvtime ut i oppgjøret var kampen snudd.

Da slo Thiago et frispark inn fra venstre, og kantspilleren Rodrigo løp seg fri og bredsidet inn sitt tredje landslagsmål i karrieren med en god avslutning i nærmeste hjørne.

Fikk utligning på overtid annullert

Etter Shaws skade tidlig i andre omgang fortsatte kampen med et engelsk press mot de spanske gjestene, og målscorer Rashford fikk noen store muligheter til å overliste De Gea nok en gang. Men nå var det Uniteds keeper som dro det lengste strået, og Spania så ut til å dra i land en seier i Nations League-åpningen.

Nesten åtte minutter klønet imidlertid De Gea det til, og Danny Welbeck satte ballen i det tomme målet etter at keeperen hadde mistet ballen etter å ha gått opp i feltet.

Men dommer Danny Makkelie mente at Welbeck hadde brukt ulovlige midler mot De Gea, og annullerte scoringen - til enorm pipekonsert fra Wembley-publikummet. Avgjørelsen så da også tvilsom ut.

Dermed endte kampen med 2-1-seier til gjestene.

Mest sett siste uken