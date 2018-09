Shaw betrygger supporterne om at han har det bra

Måtte av banen med oksygenmaske og nakkekrage i kampen mot Spania.

Luke Shaw måtte av banen i Englands kamp mot Spania med det som så ut som en stygg hodeskade, lørdag kveld. Natt til søndag kommer han likevel med en betryggende melding til fansen.

- Takk for all kjærlighet og støtte. Jeg har det fint og er i de beste hender. Jeg er en fighter, så jeg vil komme tilbake snart, skriver Manchester United-spilleren på Twitter.

Shaw har også tidligere slitt med skader, og var blant annet lenge ute på grunn av et stygt beinbrudd han pådro seg mot PSV Eindhoven.

Thank you for all the love and support I am doing fine and am in the best hands. I’m a fighter so I will be back soon! ❤💪🏼