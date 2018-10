Shaw kan bli en av verdens best betalte forsvarspillere: Mourinho skal ha gitt grønt lys

Backen kan glise hele veien til banken, om han skriver under.

Luke Shaw har imponert denne høsten i Manchester United-drakta, på tross av «de røde djevlenes» svake prestasjoner. Den 23 år gamle venstrebacken har vært i klubben siden 2014, men det er først denne sesongen han har klart å spille seg inn på førstelaget.

Det var ikke gitt at Shaw skulle klare å ta over plassen på venstrebacken, da han har vært en av spillerne som har måttet tåle hardest kritikk fra manager, José Mourinho, de siste to sesongene.

Kan gå gratis

Nå har pipen ha fått en annen lyd. Shaw har nå blitt en fast inventar i United-forsvaret, etter å ha jobbet knallhardt i sesongoppkjøringen. Mourinho mener engelskmannen har prestert såpass godt at han fortjener en ny kontrakt, skriver Daily Mail.

Shaws nåværende kontrakt går ut ved sesongslutt, 30. juni 2019. Hvis ikke Manchester United får spikret en ny avtale med landslagspilleren innen januar, står rivaliserende klubber fritt til å sikre seg Shaw gratis.

Den tidligere Southampton-spilleren tjener for øyeblikket 100.000 pund i uken, som tilsvarer 1.075 millioner kroner. Nå skal José Mourinho ha gitt United-ledelsen grønt lys til å øke lønnen til Shaw betraktelig.

GODKJENT: Luke Shaw slet lenge med å få manager, José Mourinhos, godkjennelse i Manchester United. Venstrebacken var lenge ryktet vekk fra Old Trafford, men til begge parters fornøyelse har 23-åringen begynt å blomstre i United-drakta.

Kan bli en av verdens best betalte forsvarere

Om ryktene stemmer skal Shaw få tilbudt en lønn på 1.613 millioner kroner i uken, noe som vil gjøre ham til en av verdens best betalte fotballspiller. I januar 2018 publiserte Sportskeeda en liste over de fem best betalte forsvarerne i verden. Shaw havner like bak mannen på 5.-plass.

5.-plass

Daniel Alves - PSG: 160.000 pund i ukelønn

Delt 3.-plass

Thiago Silva - PSG: 180.000 pund i ukelønn

Virgil van Dijk - Liverpool: 180 pund i ukelønn

Delt 1.-plass

Marcelo - Real Madrid: 200.000 pund i ukelønn

Sergio Ramos - Real Madrid: 200.000 pund i ukelønn

Tilbake på landslaget

Shaw kom med på det engelske landslaget i ung alder og var med i VM for England i 2014. Men etter et stygt beinbrudd i 2015 ble venstrebacken holdt ute av spill i nesten ett helt år, noe som førte til at han havnet i kulden, selv etter friskmeldelsen, både på landslaget og klubblag.

Nå er han tilbake på landslaget og spilte med «Three Lions» på skjorta, mot Spania i september.

Daily Mail skriver at den antatt nye kontrakten vil bli offentliggjort torsdag ettermiddag.

Shaw har spilt sju PL-kamper for «The Red Devils» denne sesongen, hvor han har scoret ett mål og står oppført med en målgivende pasning.

