Sir Alex Ferguson operert for hjerneblødning

Tidligere Manchester United-manager Alex Ferguson (76) er alvorlig syk og ble lørdag kveld sendt til sykehus, skriver Sky Sports.

Manchester United har sendt ut en pressemelding hvor de skriver at Ferguson har gjennomført en nødoperasjon, lørdag kveld. Det er snakk om en hjerneblødning for 76-åringen.

I klubbens uttalelse heter det at «operasjonen har gått bra, men han trenger nå en periode med intensiv oppfølging for å bli frisk igjen.»

Familien ber om ro i tiden som venter.

Ferguson var Manchester United-manager fra 1986 til 2013. Han er av mange rangert som tidenes beste fotballmanager. Han vant blant annet 13 seriemesterskap, fem FA-cupseirer, fire ligacupseirer og to seirer i mesterligaen med klubben.

United-legendens sønn, Darren Ferguson, skulle egentlig lede laget sitt Doncaster fra sidelinjen lørdag ettermiddag, men manageren måtte stå over kampen på grunn av "familiære årsaker", opplyser klubben.

