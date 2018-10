Skadetrøbbel for Tottenham før Barcelona-kampen

Tottenham Hotspur må klare seg uten flere nøkkelspillere mot Barcelona.

Onsdag kveld spiller Spurs en svært viktig hjemmekamp mot Barcelona i Champions League, men manager Mauricio Pochettino får trolig en enda vanskeligere oppgave enn antatt mot La Liga-klubben.

Spurs opplever nemlig en marerittsituasjon med flere skader på nøkkelspillere til oppgjøret.

Christian Eriksen, Dele Alli, Mousa Dembélé og Jan Vertonghen har alle vært viktige bidragsytere for Tottenham de siste sesongene, men er ikke tilgjengelige mot Barcelona som følge av skader. Også høyreback Serge Aurier er skadet til onsdagens kamp på Wembley.

Ingen unnskyldning for Pochettino



Pochettino nekter imidlertid å bruke skadesituasjonen som en unnskyldning dersom Spurs skulle tape mot Lionel Messi og de andre Barca-stjernene.

- Dette er min femte sesong i Tottenham hvor jeg snakker foran dere og jeg har aldri kommet med noen unnskyldinger , sier Pochettino til pressen ifølge football.london.

- Onsdag kommer vi ikke til å vinne eller tape fordi vi har noen spillere ute. Vi kommer til å vinne eller tape og vi må ta ansvaret for det. Hvis vi ikke vinner så er det fordi vi ikke fortjener det, men ansvaret er mitt. Det er ikke fordi vi mangler noen spillere. Det ville vært en enkel unnskyldning for meg og jeg vil ikke bruke en slik unnskyldning, forklarer argentineren.

Tapte første kamp



Pochettino innrømmer riktignok at skadesituasjonen ikke er ideell for laget.

- Vi er selvfølgelig ikke inne i en god periode når det kommer til det området (skader), men vi har den samme troen på at vi kan konkurrere på vårt høyeste nivå. Vi er ikke noe offer. Det er det viktigste. Å føle oss sterke fordi vi er Tottenham. Når du spiller som Tottenham så må hver eneste spiller føle seg kapable til å vinne og gi deres beste for å oppnå det vi ønsker, forklarer Pochettino.

Tottenham fikk en tøff start på høstens Champions League-sesong med tap borte mot Inter i første oppgjør. Derfor er seier meget viktig for London-laget når de får besøk av Barcelona på Wembley onsdag.

- Tapet i Milano gjør at dette er en kamp som er viktig for oss, men jeg tror ikke den kommer til å bli en avgjørende kamp for oss. Likevel er det viktig at vi vinner, sier Spurs-sjefen.

