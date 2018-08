Slik gjorde Premier League-nykommerne det i første serierunde

Naby Keita imponerte stort i sin Liverpool-debut.

For første gang valgte Premier League-lagene i år at overgangsvinduet stengte kvelden før seriestart. Dermed blir det ikke flere overganger til Premier League i sommer. Det har dog florert med nykommere i de forskjellige klubbene, og allerede i helgen fikk flere av disse sin debut.

Noen av spillerne viste kjempetakter fra første spark på ballen, mens andre fikk en tyngre start på Premier League-karrieren. Under har vi samlet fem spillere som imponerte i sine debuter, og også plukket ut en spiller som vi mener skuffet.

Her er fem spillere som imponerte i sine Premier League-debuter:



Naby Keita (Liverpool)

Naby Keita fikk en rolle som indreløper i Liverpools kamp mot West Ham. Han dikterte tempo, viste frem kvikke, tekniske detaljer og var en av kampens store spillere. I andre omgang ble han flyttet enda litt høyere i banen, og gjorde også der en god figur. Nyervervelsen fra RB Leipzig tilførte Liverpools midtbane etterlengtet kreativitet og kommer til å bli en viktig brikke for klubben gjennom den kommende sesongen.

Tidligere Liverpool-midtbanespiller Jamie Redknapp var en av mange som hyllet Keita etter debuten.

- Han har vært dynamitt. Keita har spilt hovedrollen denne kampen, uttalte Redknapp til Sky Sports etter lørdagens oppgjør.

Se høydepunkter fra Liverpools 4-0-seier her:

James Maddison (Leicester)

Forventningene var store til James Maddisons Premier League-debut. Unggutten som signerte for Leicester etter å ha herjet i Championship for Norwich, anses som et av balløyas aller største talenter. Og Maddison leverte fra start. Til tross for at Manchester United vant kampen 2-1, var det Leicesters nye nummer 10 som sto for showet, fredag kveld. Maddison viste frem et overblikk, en teknikk og noen pasninger som gjorde at Leicester-fansen allerede ser ut til å kunne legge minnene om Riyad Mahrez bort.

Lagkamerat Ben Chilwell lot seg imponere av sin nye medspiller, og mener det bare er spørsmål om tid før Maddison blir tatt ut på Englands landslag.

- Det blir en stor sesong for han. Jeg er helt sikker på at han kommer til å bli tatt ut i England-troppen. Han var briljant i kveld. Han viste virkelig hele verden hva han er kapabel til å gjøre, sa venstrebacken etter kampslutt.

Jorginho (Chelsea)

Er det én spiller som vet hvordan «Mauricio Sarri-fotball» skal spilles, så er det Jorginho. Italieneren fulgte med sin manager fra Napoli, og har allerede tatt den sentrale midtbanerollen på Stamford Bridge. I kampen mot Huddersfield, ble han hardt presset i starten, men tok raskt tak i kampen. I tillegg til å diktere spillet i kjent stil, var han iskald da han fikk sjansen fra straffemerket. Alt i alt var det en meget sterk debut fra midtbanegeneralen.

- Chelsea brukte 57 millioner pund på Napoli-midtbanespilleren i sommer, og han virker allerede til å være verdt hver eneste øre, skriver London Evening Standards Simon Johnson i sin analyse fra helgens kamp.

Se Jorginhos straffespark her:

Fred (Manchester United)

Enda en midtbanespiller som får plass på denne listen. Det er helt tydelig at Fred tilfører Manchester Uniteds midtbane etterlengtet intensitet og trøkk. Tidvis god med ballen i beina og jobber iherdig. Er med på å frigjøre Paul Pogba på en helt annen måte enn de andre midtbanespillerne i klubben. Mot Leicester vant han alle taklingene han gikk inn i, samtidig som han traff på 92 prosent av pasningsforsøkene sine. Han var spesielt viktig i gjenvinningsfasen, og spilte opp sine lagkamerater i bedre posisjoner enn han selv.

Talksport-skribent James O'Brien mente at Fred «var overalt» i fredagens oppgjør, mens lokalavisen Manchester Evening News mente han gjorde en «selvsikker debut» for rødtrøyene.

NY: Fred er Manchester Uniteds største sommerkjøp.

Ruben Neves (Wolverhampton)

Portugisiske Neves er ikke ny i Wolverhampton, men debuterte likevel i Premier League, og får derfor plass på denne listen. 21-åringen scoret på et vakkert frispark, og slo også en strålende målgivende pasning til Raul Jimenez. Foruten å være avgjørende foran mål, var Neves hjernen bak det meste Wolverhampton forsøkte på i kampen mot Everton. Han slo korte pasninger, lange pasninger, jobbet hardt og var helt sentral for «ulvene».

I TV 2s studio mottok portugiseren velfortjent skryt for lørdagens opptreden.

- Det er garantert mange klubber som har hatt lyst på ham, men Wolves klarte å holde på ham. Han ble med videre og har tro på prosjektet, og du ser hva slags kvalitet han har. Det er et veldig bra tilslag og et nydelig treff, uttalte Simen Stamsø Møller da de analyserte frisparkmålet til 21-åringen.

Se Neves' drømmescoring her:

Og her er en spiller som skuffet i ligapremieren:

Felipe Anderson (West Ham)

Rekordkjøpet fra Lazio fikk lite til å stemme mot Liverpool. Han viste tidvis glimt av hva som bor i han, men maktet aldri å sette sitt preg på kampen som hans lag tapte 4-0. Anderson mistet til stadighet ballen, og ble mer fokusert på dommeren enn på spillet utover i oppgjøret. Det tviles ikke på at Anderson kan bli god for West Ham utover sesongen, men premieren ble ingen høydare. Han ble byttet ut etter 62 minutter av kampen, på stillingen 3-0.

Når sant skal sies, kom debuten i et tøft oppgjør mot et av ligaens beste lag. Vi hadde likevel trodd at Anderson kunne skape mer trøbbel for en ung og relativt urutinert back som Trent Alexander-Arnold (19).

Mest sett siste uken