Soltvedt flirer av sammenligningen med Redknapp

Sportssjef i Brann, Rune Soltvedt (49), gleder seg over nye signeringer og ler samtidig av sammenligningen med Harry Redknapp (71).

Det ble noen hektiske dager for Branns sportssjef da klubben signerte fem nye spillere i løpet av de to siste dagene av sommerens overgangsvindu.

Totalt har Brann sikret seg syv nye spillere i sommer. Riktignok gjennomfører ikke tre av disse overgangen til klubben før i januar, men med fire nye ansikt på plass på Brann Stadion håper Soltvedt at laget har styrket sine sjanser i jakten på seriegull denne høsten.

Soltvedt begrunner de mange signeringene med at flere spillere har forlatt Bergen det siste halvåret.

- Det var sånn at vi hadde tatt ut noen spillere i løpet av sesongen som vi ikke hadde fått erstattet - både Kasper Skaanes, Jonas Grønner og Sivert Heltne Nilsen. I utgangspunktet hadde vi heller ikke noen stor tropp, og med litt skadeproblemer på noen, så gjorde det at vi rett og slett var nødt til å hente inn spillere, sier Soltvedt til Nettavisen.

HEKTISK SOMMER: Det har vært en hektisk sommer for Brann og sportssjef Rune Soltvedt.

Sammenlignes med Redknapp

Denne uken har Soltvedt derfor posert på bilde etter bilde med nye spillere som blir å se i Brann-drakt fremover.

De mange signeringene har ikke gått ubemerket hen, og i sosiale medier har sportssjefen blitt sammenlignet med den engelske manageren Harry Redknapp som blant annet har vært kjent for å være svært aktiv på overgangsmarkedet.

Eurosport-kommentator Petter Bø Tosterud var blant dem som trakk frem Redknapp i forbindelse med Branns sommerhandel.

- Harry Redknapp kommer til å få seg Soltvedt-plakater på rommet etter dette, meldte Tosterud på Twitter.

Eggen Rismark, Löfgren og Bamba på plass på Brann Stadion nå. Samtidig som at Grøgaard er på sin første økt med laget. Harry Redknapp kommer jo til å få seg Soltvedt-plakater på rommet etter dette. — Petter Bø Tosterud (@PetterBT) 15. august 2018

Jesper Mathisen, TV 2s fotballekspert, uttalte til BA at det var «Harry Redknapp-tilstander» i Bergen da det ble kjent at Brann kom til å handle flere spillere.

Selv tar Soltvedt sammenligningen med et stort smil.

- Er jeg så gal?, sier Soltvedt spøkefullt.

- Hva skal man si til et sånt spørsmål. Det beste er vel å ikke si noe, men han er en kul kis han. Han er vel i en annen liga, men får jeg noen flere sånne overgangsvinduer så kan det hende jeg i hvert fall tar innpå litt, men han er nok langt, langt over det, humrer Branns sportssjef.

- Internasjonale overgangsvinduer påvirker



Å vente helt til slutten av overgangsvinduet med å hente spillere var ikke planlagt av Brann, men Soltvedt tror det er flere årsaker til at mange av de norske klubbene endte opp med signeringer på «deadline day» - overgangsvinduets siste dag.

- Jeg tror at det har en del å si at det internasjonale vinduet er lenger åpent enn det norske, forteller Soltvedt.

Som følge av at de fleste overgangsvinduene i Europa holder åpent lenger enn Norge, tror Soltvedt at spillere og selgende klubber drøyer så lenge som mulig med å signere for eller selge til en norsk klubb i håp om at de kanskje kan bli solgt til en større klubb utenfor Norge. Da overgangsvinduet i Norge imidlertid stengte onsdag kveld ble det aktivitet.

- Da havner de i en situasjon hvor de må ta et valg, sier Soltvedt.

Sportssjefen tror også at kjøpende klubber trapper opp spillerjakten mot slutten av vinduet.

- Jeg tror også at det går litt på at kjøpende klubb har jobbet med forskjellige muligheter, men så har man ikke helt fått gjennomslag for de. Så intensiverer man det litt når tidsfristen begynner å nærme seg, forklarer Soltvedt.

KLAR FOR BRANN: Jesper Löfgren var blant dem som signerte for Brann på overgangsvinduets siste dag. Svensken gjennomfører imidlertid ikke overgangen før 1. januar.

Idiot og geni



For Branns del ble fasiten at Ruben Yttergard Jenssen, Daouda Bamba, Christian Eggen Rismark og Thomas Grøgaard blir å se i den røde drakten utover høsten.

Soltvedt er glad for å få på plass spillerne etter det som har vært et hektisk overgangsvindu for Brann. Det stormet nemlig voldsomt rundt klubben og sportssjefen da de solgte midtbanekrigeren Sivert Heltne Nilsen. Soltvedt er imidlertid tydelig på at det ikke er noen personlig seier for ham at klubben lykkes med å finne tilsynelatende gode erstattere.

- Jeg tenker ikke så mye på meg. Jeg er her for å utføre en jobb. Det er klart at når man får til den jobben man er satt til å gjøre sammen med teamet så er det en god følelse, men den er der og da. Man vet at dagen etterpå så må man jobbe videre for å ta nye steg, sier Soltvedt.

- I jobben som sportssjef i en klubb som Brann så er det så mye følelser. Man kan bli genierklært i det ene øyeblikket og man er totalt idiot i det neste øyeblikket. Det må man bare leve med, sier 49-åringen.

Nå håper han at de nye signeringene engasjerer publikummet i Bergen.

- Engasjementet i Bergen er det ikke noe å si på. Det er stort når man henter spillere og det er stort når man tar ut spillere. Sånn som jeg opplever det så er folk veldig godt fornøyd med de som er her allerede, og med forsterkninger på plass så tror jeg mange gleder seg til å se denne gjengen spille fotball, sier Soltvedt.

Brann leder for øyeblikket Eliteserien ett poeng foran rival Rosenborg. Nå venter Sarpsborg 08 i neste kamp førstkommende søndag.

