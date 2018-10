Son sendte Tottenham til kvartfinalen

Heung-min Son (26) og Fernando Llorente (33) sørget for at Spurs gikk videre til kvartfinalen i den engelske ligacupen.

WEST HAM - TOTTENHAM 1-3:

Tottenham var effektive og vant til slutt 3-1 borte mot London-rival West Ham onsdag kveld.

Sørkoreanske Son hadde før åttedelsfinalen mot West Ham ikke scoret en eneste gang for Spurs denne sesongen, men på London Stadium endte han egen måltørke da han scoret de to første målene for gjestene.

Mens Tottenham var effektive, så klarte ikke West Ham å ta like godt vare på sjansene de skapte. Det ble imidlertid spennende da Lucas Pérez reduserte for hjemmelaget etter 71 minutter på en corner, men det ble bare med den ene scoringen for West Ham.

I stedet økte Llorente Tottenhams ledelse få minutter senere med en flott avslutning i forbindelse med et hjørnespark.

West Ham klarte aldri å svare og Tottenham vant til slutt 3-1.

SCORET TO: Her setter Heung-min Son inn sitt andre mål for kvelden mot West Ham.

God Tottenham-start

Det var også Tottenham som startet oppgjøret best. Etter å ha forsøkte å legge et lite press på hjemmelaget klarte gjestene å finne veien til mål etter cirka 15 minutters spill da Dele Alli spilte fri Son alene med keeper.

Sørkoreaneren var selvsikker og banket ballen i mål bak en utspilt Adrian i West Ham-målet.

Etter en god start fra gjestene tok imidlertid West Ham over kamper utover omgangen å la Tottenham under et kraftig press.

Michail Antonio spilte seg blant annet til en god sjanse like før pause, men skuddet gikk noen centimetere til side for mål.

Son scoret igjen

Etter en god avslutning på førsteomgangen hadde West Ham-fansen all grunn til å være håpefulle i andreomgangen, men stemningen sank fort da Arthur Masuaku rotet det til etter 54 minutter og Son igjen ble spilt alene med keeper.

Nok en gang gjorde Tottenham-angriperen alt rett da han overlistet Adrian og satte inn 2-0 for gjestene.

West Ham ga riktignok ikke opp av den grunn og la Spurs under press, men spesielt argentineren Juan Foyth gjorde en god kamp i forsvaret til laget fra Nord-London.

Hjemmefansen kunne likevel slippe jubelen løs etter 71 minutter da Perez headet inn reduseringen for West Ham etter en corner av Robert Snodgrass.

Men jubelen ble kortvarig da Christian Eriksen fans lagkamerat Llorente på en corner i andre enden tre minutter senere og sørget for at Spurs til slutt vant 3-1.

