Southampton på vei mot ny Premier League-kontrakt

SWANSEA - SOUTHAMPTON 0-1:

Kun målforskjellen skilte skilte Swansea på nedrykksplass fra Southampton på trygg grunn før de to lagene møttes på Liberty Stadium tirsdag kveld, og dermed var det en hel del som sto på spill i det nervepirrende oppgjøret som var lagenes nest siste kamp for sesongen.

Og det var tydelig at stundens alvor preget de to lagene, for både vertene og gjestene opptrådte til tider nervøst gjennom store deler av kampen.

Gleden i bortesvingen var desto mer intens da Manolo Gabbiadini banket inn 1-0 til Southampton etter et hjørnespark et drøyt kvarter før slutt, og med det sørget for at gjestene fra syd langt på vei sikret kontrakten i neste års Premier League.

Med én kamp igjen å spille er nemlig Southampton tre poeng foran Swansea, og har i tillegg ni plussmål flere enn tirsdagens motstandere. Dermed er det ikke annet enn teorien som kan sende «The Saints» ned fra toppdivisjonen i England.

- Nytt liv

Det visste da også TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

- Det kan være milliardsparket! Det kan være sparket for et nytt liv i Premier League, utbrøt Wikestad da italieneren satte inn målet.

Det var kun Gabbiadinis andre scoring for Southampton siden midten av oktober. Han har vært på banen i 20 Premier League-kamper siden da, og kun fått uttelling i 1-1-kampen mot Burnley i februar.

- Mannen som sluttet å score scorer igjen når Southampton trenger det som mest, sa Wikestad.

Stygg skade

Kampen fikk et dramatisk innslag midtveis i andre omgang. Da gikk gjestenes polske forsvarsspiller Jan Bednarek i bakken og ble liggende urørlig, etter å ha blitt truffet av sin egen keeper på en utboksing ved en Swansea-corner.

- Den reaksjonen på banen så ikke bra ut. Den så ikke bra ut. Michael Oliver blåser med en gang, kommenterte en engstelig Kasper Wikestad mens tv-produsentene ikke engang viste bilder av Bednarek eller episoden.

FARLIG SPILL: Det så stygt ut da Jan Bednarek ble liggende urørlig etter en duell inne i eget felt, men Southampton-forsvareren kom seg heldigvis på beina igjen.

Men heldigvis kom den polske forsvareren seg opp og kunne gå av banen for egen maskin, til applaus fra hjemmepublikummet.

To poeng til trygg grunn

Dommer Oliver la til seks minutters overtid på grunn av episoden, og Swansea jaget en livsviktig utligning, uten resultater. Dermed er laget på vei ned til Championship, med to poeng opp til Huddersfield før siste serierunde.

Alt håp er imidlertid ikke ute: Huddersfield møter sterke Chelsea og Arsenal i sine to siste kamper. Blir det tap i begge, og Swansea slår Stoke søndag, rykker Yorkshire-laget ned i stedet.

Southampton trenger bare å unngå tap med kulerammesifre mot Manchester City søndag for å trygge en ny sesong i eliten.

PS. Southamptons seier betyr også at West Bromwichs teoretiske mulighet til å overleve i Premier League er borte, og laget må ta den tunge veien ned i Championship etter åtte sesonger i toppdivisjonen.

