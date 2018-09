Speider sa opp jobben da klubben ikke ville kjøpe Van Dijk

Fotballspeideren hevder han kun trengte 20 minutter til å se at Virgil van Dijk ville bli en stjernespiller, men klubben han jobbet for ville ikke lytte.

Det er den tidligere West Bromwich-speideren Stuart Millar som avslører til The Scottish Sun at han sa opp jobben sin som følge av at klubben ikke signerte den nederlandske midtstopperen.

Det var mens Van Dijk spilte for Ronny Deila og Celtic i 2015 at speider Stuart Millar fulgte den spilleren over en lengre periode.

Millar jobbet den gangen for West Bromwich Albion som på det tidspunktet spilte i Premier League under Tony Pulis' ledelse.

- Jeg sa at vi måtte signere ham



Speideren så Van Dijk i aksjon over 20 ganger og var ikke i tvil om at han hans arbeidsgiver burde forsøke å signere nederlenderen.

- Jeg forstod innen 20 minutter at han var god nok til å spille i Premier League, sier Millar til The Scottish Sun.

Det fortalte han også til WBA-ledelsen.

- Jeg anbefalte ham til Tony Pulis og sa at vi måtte signere ham. Jeg skrev i min rapport at hvis vi signerte Van Dijk så ville vi doble pengene våres innen to år, forteller Millar.

Fotballspeideren ler imidlertid av dette i dag ettersom Southampton som faktisk endte opp med å kjøpe Van Dijk fra Celtic satt igjen med langt mer enn det dobbelte da de solgte ham videre til Liverpool i januar.

Southampton skal nemlig, ifølge diverse engelske medier, ikke ha betalt mer enn cirka 13 millioner pund for Van Dijk i 2015, før de solgte ham til Liverpool for cirka 75 millioner pund.

Sa opp jobben

Millar forteller i dag at han lot seg frustrere over at West Bromwich ikke lyttet til ham og forsøkte å kjøpe Van Dijk.

Speideren hevder at dette også var grunnen til at han sa opp jobben sin i klubben.

- Dessverre så fulgte ikke West Brom det opp og det var frustrerende for min del og var hovedgrunnen til at jeg dro fordi jeg visste at jeg anbefalte en toppspiller, sier Millar.

Han legger til at han synes alle klubbene som så Van Dijk i aksjon for Celtic burde være flaue hvis de ikke prøvde å signere ham.

Det er selvfølgelig lett å være etterpåklok, men det er liten tvil om at Van Dijk har utviklet seg til å bli en av Europas beste midtstoppere.

På kort tid har han blitt en nøkkelspiller for Liverpool som tok seg til Champions League-finalen forrige sesong. Laget har i tillegg fått en drømmestart på årets sesong og virker å være en reell tittelutfordrer i Premier League.

