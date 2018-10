Spørsmål om Zidanes United-kobling fikk Ødegaard til å smile

Martin Ødegaard (19) skryter av sin tidligere sjef som kobles til Manchester United.

STORO (Nettavisen): Det har stormet rundt den engelske storklubben denne høsten etter en skuffende start på sesongen under Jose Mourinhos ledelse.

Portugiseren er under et voldsomt press, og tidligere denne måneden hevdet engelske The Mirror at Mourinho ville få sparken.

Det har imidlertid ikke skjedd, og Mourinho leder igjen Manchester United når laget skal i aksjon mot Chelsea på Stamford Bridge lørdag ettermiddag.

Det er likevel ikke til å unngå at spekulasjonene om United-managerens fremtid fortsetter.

Flere supportere og eksperter mener at klubben bør kvitte seg med Mourinho, og Zinedine Zidane har til stadighet blitt koblet til Manchester United som en mulig erstatter for portugiseren.

Ødegaard-skryt

Én av dem som har fått med seg noe av skriveriene er den norske landslagsspilleren Martin Ødegaard.

Unggutten kjenner godt til Zidane fra Real Madrid og begynner å smile når Nettavisen spør han om hvordan han tror franskmannen kunne klart seg som Manchester United-manager.

Ødegaard er spent på hva Zidane kommer til å gjøre videre, men er forsiktig med å uttale seg om United-jobben. Likevel er han klar på at franskmannen er en dyktig leder.

- Han er en flink trener han. Jeg tror han kunne passet bra inn mange steder. Så vet jeg ikke hvordan det går med engelskferdighetene hans, men jeg tipper han har tatt noen steg. Jeg vet ikke. Jeg skal ikke spekulere i det, vi får se, sier Ødegaard til Nettavisen.

- Hva gjorde Zidane til en god trener?

- Med førstelaget, så ser man at han har veldig stor respekt. Han har vært med i gamet, han har vært en stor spiller, han kan mye og vet hvordan ting fungerer. Han kjenner spillerne og han klarer å legge til rette og vet hvordan ting fungerer. Samspillet mellom han og spillerne var veldig godt. Og så er han selvfølgelig flink taktisk også. Den kombinasjonen gjorde det i hvert fall veldig bra i Madrid, forklarer Ødegaard.

FIKK PRØVE SEG: Martin Ødegaard fikk prøve seg på Real Madrids A-lag under Zidanes ledelse i cupoppgjøret mot Cultural Leonesa i november 2016.

Godt forhold

Unggutten som denne sesongen har gått på lån fra Real Madrid til Vitesse, forteller at han var nødt til å snakke spansk med Zidane når de hadde samtaler.

- Ja, det var stort sett min dårlige spansk. Det var sånn vi kommuniserte, stort sett, sier Ødegaard.

Det hindret imidlertid ikke nordmannen fra å få et fint forhold til Zidane.

- Ja, jeg hadde et veldig godt forhold til han. Han var først trener på andrelaget. Han hjalp meg først veldig mye der. Og så ga han meg en cupkamp og jeg trente hver dag der nesten, så jeg hadde et veldig godt forhold til ham, sier Ødegaard.

Inntil videre er Zidane fortsatt uten trenerjobb etter at han sa opp som manager for Real Madrid i vår.

Franskmannen kan vise til tre Champions League-trofeer på tre forsøk som manager for den spanske storklubben, og skal være en ettertraktet mann på jobbmarkedet.

Så er bare spørsmålet hvor han etter hvert ender opp.



Mest sett siste uken