Spurs bekrefter Kane-skade: Ute av spill til april

Tottenham-spissen må belage seg på å holde seg på sidelinjen de neste ukene.

Tottenham bekrefter på Twitter at Harry Kanes ankelskade holder han ute spill i en god stund fremover. Spissen er forventet å være tilbake i trening i neste måned, skriver klubben.

Presist hva som ligger i «neste måned», er ikke kjent.

Kane skadet de ytre leddbåndene i sin høyre ankel da han ble taklet i 4-1-seieren mot Bournemouth sist helg.

Skaden er spissens tredje leddbåndskade de siste 18 månedene.

Det blir dermed en kamp for Kane å komme seg tilbake i form innen fotball-VM i Russland i juni. England VM-åpner mot Tunisia 18. juni.

Tottenham ligger i skrivende stund på tredjeplass i Premier League, og ligger dermed an til en plass blant de fire beste lagene, noe som sikrer spill i Champions League også neste sesong.

Siden det nærmer seg landslagspause, kommer ikke Kane nødvendigvis til å gå glipp av altfor mange seriekamper for Spurs.

TEAM NEWS: Preliminary assessments have confirmed that @HKane has damaged lateral ligaments in his right ankle.



The England striker sustained the injury following a challenge in our 4-1 win over Bournemouth on Sunday and is expected to return to First Team training next month. pic.twitter.com/q4sOSJHhPT