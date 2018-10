Sørloth frustrert over manglende spilletid i Crystal Palace: - Hva får man gjort på ti minutter?

Den norske landslagsspissen er lei av å sitte på benken hos Premier League-klubben.

STORO (Nettavisen): Denne sesongen har vært alt annet enn en opptur for Alexander Sørloth i Crystal Palace. Nordmannen har til gode å starte en eneste Premier League-kamp for London-laget.

På syv ligakamper har Sørloth til sammen fått 81 minutter for laget som spiller på Selhurst Park. Han kjemper med spillere som Wilfried Zaha og Christian Benteke om spissplassen i laget.

Så langt denne sesongen ligger Premier League-klubben helt nede på 14. plass, og har til gode å registrere en eneste nettkjenning på eget gress i ligaen.

Frustrasjon

Selv er trønderen veldig klar på at situasjonen i Roy Hodgsons mannskap ikke er i nærheten av optimal:

- Jeg kan oppsummere situasjonen med ett ord: frustrerende. Jeg får ikke vist hvor god jeg er, og det er fryktelig kjedelig å sitte på benken og se på det som skjer. Man vil bidra hele tiden, og når man ikke får gjort det så blir det frustrerende, sier Sørloth til Nettavisen.

Selv er han er klar på at om ikke situasjonen bedrer seg, så må han vurdere å forlate London-klubben:

- Fotball er ferskvare, så det har jeg ikke tenkt så mye på. Plutselig får jeg sjansen, og dersom jeg scorer da så er ting snudd på hodet. De får ta en vurdering. Dersom det står bomstille så må det vurderes.

Det har stemt bedre for Sørloth i den engelske ligacupen der han står med én scoring og én målgivende mot Swansea og West Bromwich. Etter de kampene oppsøkte han den tidligere engelske landslagssjefen.

- Etter de to ligacupkampene sa jeg ifra om at jeg følte meg klar. Han sa det samme, men jeg får vente på sjansen selv om det er vanskelig.

Det kan se ut til at det blir lenge til neste mulighet for Sørloth, skal vi tro Ed Malyon, sportsredaktør i The Independent. Han er nemlig klar på at han tror Sørloth ikke har tillit hos Hodgson.

- Jeg tror vi må anse at Sørloth ikke har vist Hodgson nok på trening til å vinne hans tillit. Jeg tror det også blir klar utifra det vi har sett så langt, og de valgene han har på topp, sier Malyon til Nettavisen.

- Hodgson har ikke vist noe som tyder på at han kommer til å starte med Sørloth i en Premier League-kamp, og selv om han blir byttet inn mot slutten av kamper så må han anses som et femtevalg bak Benteke, Zaha, Jordan Ayew og Andros Townsend.

Det lover ikke bra for situasjonen til angriperen som signerte fra Midtjylland i januar 2018:

- Det er ikke så mye å si om dette. Det er ikke positivt om det stemmer, det er ikke bra. Da må jeg eventuelt ta en vurdering, sier Sørloth, som selv mener at han burde ha vekket mer tillit hos sin klubbtrener.

- Jeg har spilt ligacupkampene og gjort det bra, der scora jeg og gjorde en god kamp. Jeg føler at jeg har fått vist meg frem og er en spiller til å stole på.

- Jeg må starte noen kamper

Sist helg mot Wolves ble det bare seks minutter på hjemmebane, da Hodgsons menn tapte 0-1 for det nyopprykkete laget:

Selv er han klar på at det er vanskelig å komme in i spille når han ikke starter kamper, og kun får innhopp mot slutten av Premier League-oppgjørene.

- Nå har jeg spilt veldig lite, så det er vanskelig å få relasjoner til lagkamerater på ti minutter. Jeg må starte noen kamper, og så kan vi snakke om det etterpå, sier Sørloth.

- Hva får man gjort på ti minutter? Det handler om det. Når man spiller ti minutter så er det vanskelig å utrette noe som helst.

Den manglende spilletiden på klubbnivå kan også virke hemmende på Sørloths fremtid på det norske landslaget. Ifølge Lars Lagerbäck så er ikke Crystal Palace-spissen i en spesielt god situasjon.

- Fortsetter dette over lang tid, så hemmer det hans utvikling. Han er fortsatt en veldig ung spiller, så dette er ikke en ideell situasjon hverken for ham eller for oss, sa Lagerbäck under tirsdagens pressekonferanse.

Selv forteller Sørloth at han ikke har hatt noen diskusjon med Norges landslagssjefen om situasjonen.

- Vi har ikke snakket så mye om dette, og det er ikke noe jeg tenker å ta initiativ til, sier Sørloth.

Norge møter Slovenia hjemme på Ullevaal Stadion hjemme lørdag 13. oktober, før Bulgaria gjester nasjonalarenaen tirsdag 16. oktober.

