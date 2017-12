Sterling senket Newcastle - Shearer gir Guardiola æren

Manchester City imponerte igjen.

NEWCASTLE - MANCHESTER CITY 0-1:

Pep Guardiolas lag har foreløpig ikke tapt en eneste kamp i Premier League denne sesongen, og onsdag kveld gikk de nok en gang seirende av banen.

Denne gangen var det Rafa Benitez' Newcastle som ble noen nummer for små for Citys stjernegalleri som til slutt vant 1-0.

Sterling scoret

Til tross for at de lyseblå fra Manchester City skapte en rekke store sjanser og dominerte store deler av oppgjøret, ble det kun én scoring på Saint James' Park onsdag kveld.

Raheem Sterling fikk gleden av å score det avgjørende målet cirka 30 minutter ut i kampen. Engelskmannen ble servert en strøken pasning fra lagkamerat Kevin de Bruyne og fikk satt ballen i mål bak en utspilt Rob Elliot.

Den tidligere Liverpool-spilleren fikk en tøff start på karrieren i Manchester City, men har denne sesongen virkelig hevet seg.

Det mener Newcastle-legende Alan Shearer at manager Guardiola skal ha mye av æren for.

- Han har jobbet med Raheem Sterling på ettermiddagene og forbedret ham. Nå ser vi at de får igjen for det, kommenterte Shearer på BBC etter at Sterling sendte City opp i ledelsen onsdag kveld.

City presset



Men Sterling var langt ifra den eneste som skapte problemer for Newcastle.

Allerede etter seks minutter av oppgjøret var Sergio Aguero centimetere fra å sende gjestene opp i en tidlig ledelse da han mottok et innlegg fra lagkamerat Fernandinho på bakerste stolpe. Men dessverre for City gikk argentinerens avslutning i stolpen.

Få minutter senere var De Bruyne farlig frempå da han ladet skuddfoten fra cirka 20 meter, men avslutningen traff akkurat ikke mellom stengene.

Etter 29 minutter traff Aguero stolpen for andre gang i kampen da han forsøkte å vri ballen ned i lengste hjørnet fra utsiden av sekstenmeteren, men argentineren hadde altså ikke marginene med seg.

Minutter senere kunne uansett City juble for scoring, da nevnte Sterling sendte gjestene opp i ledelsen.

Newcastle skapte svært lite før pause, men den ene ordentlige sjansen de skapte var av det store slaget.

Etter 33 minutter fikk Rolando Arons ballen alene inne i Citys sekstenmeter. Newcastle-spilleren lobbet ballen mot mål, men på streken fikk Otamendi hindret scoring med hodet.

Ved pause stod det dermed fortsatt 1-0 til gjestene.

Flere stolpetreff

Manchester City fortsatte å skape problemer for Newcastle også etter hvilen.

Fem minutter ut i andreomgangen var Sterling igjen farlig frempå for gjestene da han tok seg forbi to mann, før han avsluttet, men skuddet var ikke like bra som forarbeidet.

Ti minutter senere holdt De Bruyne på å øke gjestene ledelse, men belgierens skudd fra nærmere 25 meter gikk rett i stolpen. Aguero satte returen i mål, men ble korrekt avblåst for offside.

Ropte på straffe



Newcastle forsøkte å jage utligning mot slutten av kampen, og etter 75 minutter ropte nærmere 50.000 tilskuere på straffe da innbytter Dwight Gayle gikk i bakken inne i Citys sekstenmeter. Dommeren valgte imidlertid å gi Newcastle-angriperen gult kort for filming.

GULT: Dwight Gayle fikk gult kort for filming.

Tidligere Newcastle-spiss Shearer er ikke i tvil om at dommeren gjorde rett.

- Min første reaksjon var at dette var filming. Dommeren gjør det helt riktige. Hvorfor går han ned der. Det er ikke noe behov for det. Han har muligheten til å gå videre og avslutte. Det der er bare juks, kommenterte Shearer på engelsk radio.

Gayle skulle imidlertid få sjansen til å score igjen to minutter før slutt, men angriperens heading gikk noen centimetere til side for mål.

Da 90 minutter var unnagjort stod det fortsatt 1-0 til de lyseblå.

Dermed kan Guardiolas menn juble for deres 18. seier på rad i Premier League.

Manchester City leder nå ligaen 15 poeng foran byrival Manchester United på andreplass.

