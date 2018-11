Sterling signerte ny kontrakt med Manchester City

Manchester City serverte fansen gladmeling to dager før møtet med Manchester United.

Raheem Sterling har signert en ny kontrakt med Manchester City, som strekker seg fram til sommeren 2023.

Det bekrefter serielederen i Premier League på sine hjemmesider fredag kveld.

- Jeg er kjempefornøyd med å signere. Utviklingen min her har vært utrolig. Jeg følte med en gang jeg kom hit at dette var rett valg for meg. Det har betalt seg, og jeg er veldig takknemlig, sier Sterling.

City-direktør Txiki Begiristain er svært godt fornøyd med å sikre seg 23-åringen fram til 2023.

- Dette er et stort øyeblikk for klubben. Raheem har forbedret seg dramatisk i løpet av de siste to sesongene og er nå blant Premier Leagues beste offensive spillere. Statistikken hans taler for seg, sier Begiristain.

Ifølge Daily Mail vil den engelske landslagsspilleren tjene 300.000 pund i uka en økning på 150 prosent fra hans forrige avtale på 120.000 pund i uka.

Sterling er dermed den best betalte engelske spilleren i Premier League, men han har fremdeles Alexis Sanchez, med sine 350.000 pund i uka, foran seg på lønningstoppen.

Sterling kom fra Liverpool for rundt 50 millioner pund sommeren 2015 og har siden scoret 44 mål på 140 kamper for de blå fra Manchester.

Manchester City møter byrival Manchester United søndag 17.30.

Mest sett siste uken