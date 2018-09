Suárez: - Pogba er alltid velkommen til Barcelona

Barcelona-spiller Luis Suárez mener Paul Pogba bør sikte høyere, og jakte på flere trofeer enn han gjør i Manchester United.

Pogba har hatt en turbulent start på Premier League-sesongen, og ikke alltid imponert i United-drakten etter overgangen fra Juventus for to år siden.

25-åringen har derimot vist fram det beste av seg for det franske landslaget, blant annet var Pogba en av «Le Bleus» beste spillere da Frankrike tok VM-gull i sommer.

VIL HAN HA MER? Paul Pogba vil kjempe om flere trofeer enn han gjør i Manchester United, tror Luis Suarez.

Etter at Sir Alex Ferguson trakk seg tilbake i 2013 har United fortsatt til gode å vinne Premier League eller mesterligaen, og nå mener Barcelona-spiller Luis Suárez at Pogba bør gå for de store trofeene.

Suárez mener mulighetene for å vinne dem ikke er store i United.

– Pogba er en topp spiller som har vunnet alt og som alltid ønsker å være best, sa Suárez til RAC1 tirsdag.

– Han er en spiller med masse kvalitet og en av Uniteds nøkkelspillere. Jeg tror han ønsker å kjempe om flere trofeer enn hva han gjør nå.

– Han tilhører ikke Barcelona, men han er alltid velkommen hit, sa den tidligere Liverpool-spilleren.

De siste årene har også den spanske klubben slitt med å gå til topps i mesterligaen. Kun ett av de siste fem årene har Barcelona vunnet tittelen, samtidig som rivalene i Real Madrid har vunnet de tre siste årene.

Manchester United ligger på 10.-plass i Premier League med seks poeng etter fire kamper. Det er seks poeng bak Liverpool, Chelsea og Watford som har vunnet samtlige kamper så langt i årets sesong.

