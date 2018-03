Suverene Manchester City rundspilte Everton i drømmeomgang

City tok sin 27. seier i Premier League denne sesongen da Everton ble overkjørt lørdag kveld. Spesielt i de 45 minuttene før pause viste City-stjernene seg frem med storspill.

EVERTON - MANCHESTER CITY 1-3:

Everton-manager Sam Allardyce så ut til å ha planen klar: Solid og disiplinert forsvarsspill, for så å storme i angrep med noen lynhurtige kontringer. Det ble det ikke noe av.

Med første mål imot før fem minutter var spilt, krympet Evertons håp om poeng betraktelig. Ytterligere to scoringer før pause gjorde at City hadde full kontroll på Sam Allardyce og hans Everton.

Kan sikre gullet mot United



Lørdagens seier betyr at Manchester City kan sikre ligagullet hjemme mot rivalene Manchester United i neste serierunde.

- Vi har en viktig kamp som kommer i midtuka og så må vi ta oss av Manchester United på lørdag. Vi tar det kamp for kamp, men vi har vært veldig bra så langt, sier Vincent Kompany til BT Sport ifølge BBC.

- Det vil bety alt for våre fans. Jeg har bodd i Manchester lenge nok til å vite hva det betyr, fortsetter han.

City-forsvareren spår en intens oppkjøring til den viktige kampen mot rivalene.

- Det kommer til å bli livlig og intenst, men jeg har ikke noe imot det. Manchester United har sju dager til å forberede seg, men vi trenger momentum, så vi trenger en god Champions League-kamp, sier Kompany.

Drømmestart



Leroy Sané sendte Manchester City i ledelsen før fem minutter var spilt av kampen. Tyskeren fikk ballen servert fra David Silva, etter strålende angripsspill for Manchester-laget.

TAPTE: Everton og manager Sam Allardyce tapte mot Manchester City.

Knappe ti minutter senere var Everton svært nære å utligne, men Yannick Bolasie sendte ballen over mål.

I stedet endte det med at City stormet tilbake i angrep. Leroy Sané hadde et lekkert fremspill til Kevin De Bruyne. Belgieren ville ikke være noe dårligere, og slo et presist innlegg foran Everton-målet. Der ventet Gabriel Jesus, som stanget inn gjestenes andre mål.

SCORET: Raheem Sterling scoret gjestenes tredje mål for kvelden da han overlistet Jordan Pickford.

- Det er 2-0! De er nådeløse, utbrøt TV 2s kommentator, Espen Ween.

Raheem Sterling økte ledelsen til 3-0 etter nok en praktkontring fra Pep Guardiolas menn.

- Selv med Liverpool i midtuka, tror jeg ikke noen av disse City-spillerne ønsker å forlate banen. Dette har vært en av sesongens beste prestasjoner, og det sier en god del, kommenterte tidligere City-spiller Fred Eyre hos BBC.

Reduserte

Med en 3-0-ledelse til pause, hadde Pep Guardiola og hans menn full kontroll på hjemmelaget.

Everton våget seg likevel fremover på banen ved et par anledninger, og etter litt over en times spill, kom reduseringen. Yannick Bolasie, som var blant Evertons beste spillere i kampen, sendte ballen i mål via stolpen.

Dominic Calvert-Lewin stod bak den målgivende pasningen. Målet blåste nytt liv i Everton-spillerne i en periode, men Manchester City klarte å stå imot presset.

Manchester City leder serien suverent, og trenger kun én seier til for å vinne serien. I neste kamp venter rivalene Manchester United på Etihad stadium.

