Svensk media kobler Andreas Granqvist til Manchester United

- United er utrolig smigrende, men jeg har ikke hørt noe.

Manchester United har til gode å finne et stopperpar som har fungert over tid denne sesongen. Nå skal José Mourinho ha sett seg ut Andreas Granqvist som en mulig løsning.

Ifølge den svenske nettsiden FotballDirekt.se så har Manchester United kommet med en forespørsel til Helsingborg rundt den 33 år gamle svensken.

Granqvist var Sverige beste spiller uten VM, der de gulkledde røk ut i kvartfinalen mot England. Sverige imponerte blant annet ved å slå Mexico 3-0.

- Jeg vet om russiske klubber som vil ha meg, og fortsatt vil det. United er utrolig smigrende, men jeg har ikke hørt noe konkret. Akkurat nå kan jeg ikke tenke på så mye annet enn Helsingborg. Jeg vil understreke at jeg trives her, sier Granqvist til nettstedet.

FotbollDirekt skriver at de russiske toppklubbene Zenit St. Petersburg og Lokomotiv Moskva også ønsker å lokke svensken tilbake til russisk fotball.

Han vil også forklare at han ikke utelukker en potensiell overgang dersom en storklubb skulle vise sin interesse. Skulle «Granen» ta turen til Old Trafford vil han fort kopiere landsmann Henrik Larsson.

VETERAN: Henrik Larsson ble lånt inn til United fra Helsingborg.

«Henke» skrev nemlig under på en låneavtale med United fra nettopp Helsingborg i 2006/2007-sesongen, da Sir Alex Ferguson mente at United trengte fornyet energi. United endte opp med å vinne Premier League den sesongen.

Granqvist skal tidligere ha sagt nei til lukrative tilbud da han forlot Krasnodar til fordel for hjemklubben Helsingborg i svenske Superettaen (divisjonen under Allsvenskan).

Skulle Granqvist ankomme United vil han fort danne et midtforsvar med Victor Lindelöf, slik de to gjorde med stor suksess under VM-sluttspillet i Russland.

Manchester United har ikke imponert overhode denne sesongen, og ligger på 10. plass i Premier League så langt. Tirsdag møter de Valencia hjemme på Old Trafford i Champions League.

I Europas gjeveste klubbturnering har United gjort det en del bedre. De topper sin gruppe etter å ha slått Young Boys 3-0 i første kamp. Juventus er det siste laget som utgjør Uniteds gruppe.

