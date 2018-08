Tøff debut for Nyland - Aston Villa reddet av islending

Ørjan Nyland (27) ble spilt i trøbbel i debuten for Aston Villa, men islandske Birkir Bjarnason reddet Birmingham-klubben.

ASTON VILLA - WIGAN 2-2:

To ganger måtte den norske landslagskeeperen hente ballen ut av eget mål mot Wigan lørdag ettermiddag, men Aston Villa slo tilbake og vant til slutt 3-2 etter scoring på overtid.

Islanske Bjarnason ble den store helten da han scoret vinnermålet på overtid.

Horribelt tilbakespill



Nyland signerte tidligere denne uken for Birmingham-klubben og fikk muligheten fra start av Villa-manager Steve Bruce i oppgjøret mot Wigan, men det ble ingen drømmedebut for nordmannen foran over 34.000 tilskuere Villa Park.

Det så riktignok lovende ut for Aston Villa da kaptein James Chester sendte hjemmelaget opp i ledelsen etter 13 minutter.

Like før pause ble imidlertid Nyland spilt i trøbbel da midtstopper Mile Jedinak vartet opp med et horribelt tilbakespill til nordmannen. Nyland forsøkte å klarere ballen, men klareringen endte opp hos Nick Powell som utlignet for gjestene.

Wigan skapte mer trøbbel for Nyland og Aston Villa etter hvilen.

Ti minutter ut i andreomgangen la målscorer Powell en god ball inn i feltet hvor Callum Connoly stanget inn 2-1 for Wigan.

SELVMÅL: Chey Dunkley scoret selvmål mot Aston Villa.

Scoret på overtid



Men Aston Villa skulle slå tilbake.

63 minutter ut i kampen satte Cheyenne Dunkley ballen i eget mål og tente dermed håpet om tre poeng for Aston Villa.

Begge lag forsøkte å jakte vinnermålet mot slutten av kampen. Begge lag skapte sjanser, men det var til slutt hjemmelaget som kunne slippe jubelen løs.

På overtid satte nemlig Birkir Bjarnason inn 3-2 og sørget dermed for seier til Birmingham-klubben.

Aston Villa står nå med seks poeng etter de to første kampene i Championship.

