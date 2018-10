The Telegraph: - David de Gea usikker på ny United-avtale

Den spanske målmannen skal ikke være sikker på om hans fremtid ligger på Old Trafford.

David de Geas fremtid i Manchester United kan være usikker. Ifølge The Telegraph er spanjolen ikke sikker på om han ønsker å forlenge sin nåværende avtale med de rødkledde fra Manchester.

United har en opsjon i De Geas avtale som gjør at de kan forlenge kontrakten frem til sommeren 2020, men skulle De Gea nekte å skrive ny kontrakt står klubben med enda et stort problem.

Avisen hevder at 27-åringen er usikker på Uniteds evne til å utfordre for de store titlene i de hjemlige turneringene, mens også i Champions League.

Bråk i United



Spanjolen går nå inn i det som fort kan vise seg å være hans beste år som fotballspiller, og skal derfor ikke være overbevist om at han ønsker å bruke de slik ståa er i Manchester United.

Den siste tiden har nemlig mye av situasjonen på Old Trafford dreiet seg om den uvisse fremtiden til trener José Mourinho, og hvorvidt han blir sittende stort lenger på Old Trafford.

Spillere som Alexis Sánchez og Paul Pogba skal begge være misfornøyde med Mourinho, hvilket har skapt et dårlig utgangspunkt for United denne sesongen.

Etter 3-2-seieren mot Newcastle uttalte Mourinho til engelske presse at han «aldri hadde sett en lik heksejakt» som den engelsk presse bedrev rundt hans situasjon i United.

The Telegraph skriver videre at United jobber på spreng for å overbevise De Gea om at hans fremtid fortsatt ligger på Old Trafford, men selv om Mourinho skulle bli fjernet som United-trener, så skal De Gea være uviss på situasjonen i klubben generelt.

Avisen hevder at United møtte De Geas agent, Jorge Mendes, sist fredag. Partene skal ikke ha kommet noe nærmere en avtale rundt burvokteren som nylig ble valgt inn på verdenslaget under FIFAs «The Best»-kåring.

Nesten til Madrid



David de Gea var, som kjent, veldig nære ved å signere for Real Madrid i 2015. Klubbene var enige om en avtale som sendte keeper Keylor Navas andre veien, men rakk ikke å sende igjennom de nødvendige dokumentene før avtalen strandet.

Siden signerte De Gea en ny avtale med United, og har blitt stemt frem som årets spiller i klubbene fire av de fem siste sesongene.

Real Madrid signerte Thibaut Courtois fra Chelsea denne sommeren, så en overgang til de hvitkledde fra Spania virker å være uaktuell skulle De Gea forsvinne fra United.

Siden han ble kjøpt av Sir Alex Ferguson fra Atlético Madrid i 2011 har keeperen vært med å vinne én Premier League-tittel, én FA-cup, én ligacup, samt Europa League-tittelen i 2017.

Manchester United tok et lite byks oppover på Premier League-tabellen etter seieren mot Newcastle hjemme på Old Trafford. De Geas klubb ligger på nå 8. plass, syv poeng bak City, Liverpool og Chelsea på toppen av tabellen.

