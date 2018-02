Thierry Henry øyner «drømmejobben» som Arsenal-manager

Arsenals tidligere storscorer, franske Thierry Henry (40), sier det hadde vært en drøm å bli manager for The Gunners.

Arsenal under Arsène Wenger ser ut til å gå mot en tittelløs sesong etter 0-3-tapet for Manchester City i ligacupen på Wembley søndag. Eneste reelle mulighet gjenstår trolig i europaligaen. De er slått ut av FA-cupen og er 10 poeng unna topp fire-plassen i Premier League som sikrer en plass i mesterligaen neste sesong.

Wengers kontrakt med Arsenal går ut i 2019 og presset mot franskmannen øker. 40 år gamle Thierry Henry er for tiden en del av trenerteamet til det belgiske landslaget.

– Jeg har fortsatt en jobb å gjøre i Belgia, men vi får se hva som skjer, sa Henry på et direkte spørsmål fra Sky Sports.

– Det vil være en drøm, men jeg er fortsatt med hos Belgia.

– Interessert? Ja, hvorfor ikke? Men jeg kan ikke snakke om det av respekt for mannen som har ansvaret, og at jobben min akkurat nå er i Belgia. Men hvem hadde ikke vært interessert i det?

Henry ble kjøpt til Arsenal i 1999 av Wenger og mener at mangel på selvtillit som er årsaken til at klubben sliter for tiden. Arsenal har tapt hele seks kamper siden nyttår.

(©NTB)

