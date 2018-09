Toni Kroos mener Leroy Sané må gjøre én stor endring

Leroy Sané har blitt kritisert for holdningene sine i klubb- og landslag de siste månedene. Nå får han også høre det fra Toni Kroos.

Tyskland og Real Madrid-spiller, Toni Kroos, mener Sané har et holdningsproblem, skriver The Independent.

- Han er en spiller med alle egenskaper man trenger å besitte for å bli en verdensklasse-spiller, men noen ganger må man be han ta seg sammen og kreve en forbedring av ham, sa Kroos om Sanés holdninger, før han fortsatte:

- Kanskje det var derfor han ikke kom med på VM-laget. Jeg vet ikke. Men man må finne en måte å presse han til å prestere på sitt beste, for vi har ikke mange spillere som han, fortalte Real Madrid-stjernen.

- Handler om kroppsspråk

Det tyske landslaget møtte til pressetreff onsdag, i forkant av kampen deres mot Frankrike torsdag. Toni Kroos var en av de tyske stjernene som møtte media.

Da sa midtbanegeneralen at Sané ikke ser ut til å bry seg om laget hans vinner, eller taper.

- Jeg synes han er en lagspiller, absolutt. Det er ingen som har sagt noe annet. Men noen ganger handler det om kroppsspråket. Man skal kunne se på en spiller om han har vunnet eller tapt en kamp. Der spiller kroppsspråket en stor rolle og han må gjøre noe med dette, sa Kroos til The Independent.

Leroy Sané ble ikke tatt med i den tyske VM-troppen tidligere i sommer og måtte se Joachim Löws menn ryke ut i gruppespillet i Russland fra sofaen. At Sané ble utelatt var noe mange satte spørsmålstegn ved, da han ble kåret til sesongens unge Premier Leauge-spiller, forrige sesong.

SESONGENS UNGE SPILLER: I sesongen 2017/18 ble Leroy Sané kåret til sesongens unge spiller. Hvis han ikke får mer spilletid i City-trøya, vil han neppe ha mulighet til å vinne den samme prisen igjen.

- Pep har det samme problemet

Nå har Premier League begynt igjen, men Sané har slitt med spilletid for City siden ligastarten. 22-åringen har kun blitt oppført med tre innhopp fra innbytterbenken på Citys fire første kamper i ligaen. Paradoksalt nok ble han likevel tatt ut i den tyske landslagstroppen som nå har samlet seg for å møte Frankrike torsdag, i Nations League.

- Han var fantastisk for City i fjor, men det ser ut til at Pep (Guardiola) har det samme problemet for tiden. Men han prøver å få det beste ut av ham, så han kan prestere.

Kroos er absolutt ikke bare kritisk til den lynraske vingen i intervjuet med The Independent.

- Hvis han presterer er han et våpen, seriøst. Han har kvaliteten.

