Tony Adams refser Emery: - Ser mer ut som Wenger enn Wenger selv gjorde

Arsenal-legenden tror Emery kommer til å mislykkes i Arsenal.

Tony Adams skal ifølge Mirror ikke være fornøyd med den nye Arsenal-treneren Unai Emery.

Til tross for at den spanske treneren kun har hatt ansvaret i sesongens to første Premier League kamper - 2-0-tapet mot Manchester City og 3-2-tapet mot Chelsea - skal Adams være svært misfornøyd med spillestilen den tidligere PSG, Sevilla og Valencia-treneren forsøker å implementere i klubben.

London-klubben er ute etter å sikre seg sesongens tre første poeng når de møter West Ham lørdag ettermiddag, men Adams er pessimistisk til Emerys framtid i klubben.

- Etter at Arsene (Wenger) forlot klubben gledet jeg meg til å se en forandring. Det var en gyllen mulighet til å gjøre ting annerledes, men mot City så det ut som om Wenger var treneren. Den eneste forskjellen var at dette så mer ut som Wenger enn Wenger, forteller den tidligere Arsenal-midtstopperen.

Etterlyser forandringer

Mot Manchester City valgte Emery å gå offensivt ut fra start, og forsøkte konstant å spille seg ut av forsvar. Dette ga flere store muligheter for den regjerende seriemesteren, som vant 2-0 i en kamp hvor det fort kunne blitt flere mål.

RUTINERT: Tony Adams har rutine både fra Premier League og fra Arsene Wengers Arsenal-lag.

Spillestilen får Adams til å undres, og den tidligere «Gunners»-kapteinen mener at det trengs forandringer.

- Det er den samme målvakten og den samme spillestilen. Hele greia føles bare ut som det samme, det er ingen som tar ansvar. De prøver å forandre på ting, men de vil fortsatt spille den samme offensive spillestilen som Wenger hadde. Det funker ikke, sier Adams, før han legger til at det vil bli vanskelig å konkurrere med storklubbene på denne måten.

- Jeg tror ikke de kommer til å lykkes på denne måten. Det er andre klubber som gjør akkurat det samme, bare enda bedre, med bedre spillere og med mer penger.

Arsenal-legenden Tony Adams spilte i perioden 1983-2002 imponerende 504 kamper i hjertet av Arsenals midtforsvar.

I løpet av sine 19 år i klubben vant klubblegenden fire Premier League-titler, tre FA-cup-trofeer og to ligacupgull.

Han ble i 2004 stemt inn i engelsk fotballs Hall of Fame, som et symbol på sine prestasjoner for London-klubben.

London-lagene i trøbbel

Når Arsenal gjester West Ham United lørdag kveld er det to lag i trøbbel som møtes. Gjestene gikk på en kjempesmell i serieåpningen, og røk hele 4-0 mot Liverpool.

I andre serierunde gikk det ikke spesielt mye bedre. En tidlig straffescoring av Arnautovic sendte London-laget i føringen, men Bournemouth snudde kampen og vant til slutt 2-1.

Dermed reiser Manuel Pellegrinis menn til Emirates Stadium med kniven på strupen. Et nytt tap vil være krise for West Ham, som har brukt godt over en milliard kroner på signeringer i sommerens overgangsvindu.

For Arsenal og Emerys del vil ikke ting se spesielt lysere ut dersom de går på et nytt poengtap.

London-klubben ligger for øyeblikket på 17.-plass i Premier League, to scoringer foran West Ham på 19.-plass.

