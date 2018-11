Torsdagens Premier League-rykter

Antonio Conte vil ta Chelsea til retten for utestående lønn.

Conte nekter ifølge Sky Sports å møte London-klubben for forhandlinger, og han insisterer nå på å ta klubben til retten for å få utbetalt resten av hans lønn etter at han fikk sparken i juli med ett år igjen av kontrakten.

London Evening Standard skriver at Tottenham-spiss Fernando Llorente fristes av en retur til spansk fotball etter at han sliter med å tilrive seg nok spilletid i London-klubben.

Manchester United er interessert i å sikre seg Sampdorias danske forsvarsspiller Joachim Andersen, skriver Mirror.

Southampton er ifølge Talksport klare til å bla opp 15 millioner pund for å hente Portimonenses japanske spiss Shoya Nakajima.

Lille-spilleren Nicolas Pepe (23) uttaler at han føler seg smigret av å bli linket til Arsenal og andre europeiske toppklubber, men insisterer samtidig på at det er for tidlig å planlegge hva som vil skje neste sommer, skriver London Evening Standard.

Zlatan Ibrahimovic sier ifølge Mirror at han ikke vil gå på lån til en europeisk klubb nå som MLS-sesongen er over for hans del.

Bradley Stoke Town FC har nettopp signert en spiller med det passende navnet Bradley Stokes, skriver Bristol Post.

Tidligere Arsenal-, Manchester City-, Bolton- og Chelsea-spiss Nicolas Anelka har vært i samtaler med Lille rundt en mulig jobb som ungdomstrener. det skriver L'Equipe.

ESPN skriver at PSVs meksikanske spiss Hirving Lozano har uttalt at han ville elsket å spille for en av de store klubbene i Premier League.

Mest sett siste uken