Tottenham ble for sterke for nyopprykkede Wolverhampton

Ulvene hadde blod på tann da Tottenham gjestet Molineux Stadium.

WOLVERHAMPTON - TOTTENHAM: 2-3

Wolverhampton ble hakket for små da Tottenham gjestet Moulineux stadion lørdag kveld. På tross av null poeng spilte Wolverhampton svært godt mot gjestene. Tottenham gikk nemlig opp i en 0-3-ledelse tidlig i andre omgang og kampen latet til å være avgjort. Da våknet ulvene.

Men hjemmelaget begynte sluttspurten for sent, da Premier League-kampen endte 3-2 til Tottenham-manager Maouricio Pochettinos menn.

Kveldens målshow startet med et flott mål av Erik Lamela og kun tre minutter etter doblet Lucas Moura ledelsen for gjestene (se video av alle målene nederst i artikkelen). Wolverhampton fikk et mål feilaktig annullert like før pause.

I andre omgang dukket Harry Kane på rett sted, til rett tid og dunket ballen inn for bortelaget, som dermed ledet komfortabelt med tre mål.

Spenningen i kampen tente på nytt da «Wolves» reduserte til 1-3, etter et godt straffespark av Ruben Neves. Etter 77 minutter fikk Wolverhampton et nytt straffespark. Det satte Raul Jimenez enkelt i mål og plutselig var det duket for ti svært spennende sluttminutter.

Premier League-debutanten Juan Foyth lagde begge straffesparkene og var tydelig blant de mest nervøse i sluttminuttene. Den unge Tottenham-stopperen kunne puste lettet ut da Mike Dean blåse av kampen.

Tottenham ligger for øyeblikket på 4.-plass i Premier League, med 24 poeng. «Spurs» ligger tre poeng bak serielederne, Liverpool. Wolverhampton ligger på en foreløpig 11.-plass i den engelske ligaen, med 15 poeng.

- Det er pinlig

27 minutter ut i første omgang scoret hjemmelaget, anført av Erik Lamela. Den skadeplagede argentineren ble spilt gjennom av Heung Min-Son, men målet var langt fra ferdigscoret.

Midtbanespilleren tok ballen ned på brystet før han sendte ballen mellom beina på «Wolves»-keeper, Rui Patricio. Tidligere Tottenham-spiller og nåværende fotballekspert, Erik Thorstvedt, forklarte hvor pinlig det er for keepere når det skjer.

- Det er pinlig. Det er en måte å drite ut spillere på, sa Thorstvedt om følelsen av å bli tatt «luka» på under kamp.

TIDLIGERE TOTTENHAM-KEEPER: Erik Thorstvedt spilte i Tottenham fra 1989 til 1995.

Kun tre minutter senere stod det 2-0 på Wembley. Innleggsspesialisten, Kieran Trippier, fant lagkamerat Lucas Moura med et utsøkt innlegg på bakerste stolpe. Det var ingen problemer for brasilianeren å heade ballen i mål fra kloss hold.

Feilaktig annullert mål

38 minutter ut i kampen ble tilskuerne vitne til en feilaktig dommeravgjørelse, som viste seg svært skjebnesvangert for kampens utfall.

Wolverhamton spilte seg fri på høyreside, da Matt Doherty fant Raul Jimenez i feltet. Jimenez satt ballen enkelt i mål fra fem meters holde, men i det han strakk armene i været ble Doherty dømt for offside.

Reprisebildene viste tydelig at dommeravgjørelsen var feil. Det fikk Kasper Wikestad til å reagere fra TV 2s kommentatorboks.

- Må være utrolig ergerlig. Det var den scoringen Wolverhampton trengte for å få momentum. Der har de god grunn til å føle seg snytt, sa Wikestad om situasjonen.

Thorstvedt var også klar på hva han synes linjedommeren burde gjøre, etter å ha dømt offside på Doherty: - Han bør skamme seg, var ekspertens klare dom.

Kane-scoring

I andre omgang var Wolverhamtpon sprudlende og presset Tottenham tilbake i banen og kom til flere sjanser. Det spilte dog liten rolle for Harry Kane, som plutselig dukket opp fra intet.

Etter et flott forspill av Erik Lamela fikk Kane ballen på kloss hold, men trengt to skuddforsøk for han satt ballen i nota. Engelskmannen dunket ballen opp i nærmeste kryss på andre forsøk.

Etter 68 minutter fikk Wolverhamton endelig scoringen de hadde jobbet så hardt for. Raul Jimenez fikk tildelt straffespark, etter å ha blitt felt av Tottenham-stopperen, Julia Foyth. Ruben Neves var sikker fra krittmerket da han sendte Hugo Lloris feil vei.

Tottenham-spiller måtte ut etter sju minutter

Ti minutter senere fikk Wolverhampton et nytt straffespark. Denne gangen var det venstreback, Jonny som ble felt innenfor 16-meteren. Raul Jimenez fikk viljen sin og tok straffesparket for hjemmelaget. Portugiseren satt ballen enkelt i mål.

Et stort skår i gleden for Tottenham-fansen, etter lørdagens seier, er at Mousa Dembele måtte byttes ut tidlig i kampen. Belgieren kunne knapt stå på høyrefoten etter en duell med Wolverhamptons Helder Costa.

