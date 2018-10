Tottenham-fansen må vente enda lenger på ny hjemmearena

Også Tottenhams kommende oppgjør mot Chelsea flyttes til Wembley.

London-klubben skulle etter planen ha flyttet inn i deres nye toppmoderne stadion allerede 15. september i forbindelse med oppgjøret mot Liverpool, men forsinkelser i byggeprosessen førte til at klubben måtte fortsette å spille på Wembley.

Tottenham kunne tidligere i høst ikke gi noe klart svar på hvor lang forsinkelsen var, men alle hjemmekamper frem til oppgjøret mot Manchester City 29. oktober ville garantert spilles på Wembley.

Dermed har det blitt spekulert i at stadion kunne bli klar til hjemmekampen mot Chelsea 24. november, men etter det Nettavisen erfarer er også dette oppgjøret flyttet til Wembley.

Tottenham har foreløpig ikke kommet med en offisiell uttalelse angående dette, men det er ventet innen få dager.

Dermed må Tottenhams supportere fortsette å vente tålmodig på deres nye hjemmearena.

Det er foreløpig usikkert når stadion vil stå helt ferdig, men Spurs-manager Mauricio Pochettino uttalte nylig at han har fått beskjed om at klubben håper å flytte inn i deres nye hjem før jul.

Journalister som følger prosjektet tett spekulerer i at oppgjøret mot Burnley i midten av desember er kampen klubben nå sikter seg inn mot.

En fersk dronevideo av stadion viser at mange av de uferdige brikkene begynner å falle på plass.

Til tross for stor usikkerhet rundt stadionprosjektet har laget likevel klart å levere positive resultater denne høsten. Tottenham ligger for øyeblikket på fjerdeplass - kun to poeng bak serieleder Manchester City.

