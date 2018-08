Problemer med sikkerhetssystemene gjør at innvielsen av Tottenhams nye hjemmebane utsettes.

Tottenham skulle etter planen innvie sin nye hjemmebane mot Liverpool 15. september.

Slik blir det ikke.

I en pressemelding mandag kveld skriver klubben at på grunn av problemer med sikkerhetssystemene, blir første hjemmekamp på den nye banen utsatt.

Kampene mot Liverpool 15. september, Cardiff 6. oktober og en planlagt NFL-kamp 14. oktober er derfor flyttet til Wembley.

Tottenhams styreformann Daniel Levy.

Tottenham-styreformann Daniel Levy ber nå om fansens forståelse.

- Vi vet at dette er skuffende for alle våre sesongkortholdere, premium-medlemmer og fans verden over. Vi setter pris på støtten vår partner, NFL, har vist etter at graden av dette problemet ble kjent i dag, sier Levy.

- Til å begynne med ba vi om deres støtte underveis i det vi visste ville bli en kompleks og utfordrende bygging. Nå ber vi fremdels om deres tålmodighet og toleranse.

Tidligere mandag meldte flere britiske medier at Tottenham har betalt FA for muligheten til å bruke Wembley hele 2018.

Fra før var det bestemt at hjemmekampen mot Fulham 18. august skal spilles på Wembley.

Tottenham serieåpnet med 2-1-seier borte mot Newcastle lørdag.

