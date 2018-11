Tottenham senket Crystal Palace i byderby

Argentinsk midtstopper avgjorde for bortelaget.

CRYSTAL PALACE - TOTTENHAM: 0-1

Tottenham gikk seirende ut av lørdagens kamp mot Crystal Palace i Premier League på Selhurst Park.

Det var unggutten, Juan Foyth (20), som ble tungen på vektskålen mellom de to lagene fra London. Forrige uke hadde den argentinske stopperen en helt annen dag på jobben, da han debuterte i Premier League.

Forrige uke spilte Tottenham mot Wolverhampton, som de endte med å vinne 3-2. Selv om det endte med seier i debuten lagde Foyth to straffespark iløpet av kampen. Begge endte med mål.

Lørdag mot Crystal Palace ble historien en helt annen. Foyth sendte nemlig bortefansen til himmels etter 66 minutter, da han stanget inn 0-1-målet på corner, etter mye klabb og babb i boksen.

- Dette må smake helt utrolig godt for Juan Foyth. Han går fra syndebukk til helt her, sa TV 2s kommentator, Kasper Wikestad.

Reagerte på dommeren: - Lar spillet gå alt for lenge

Ti minutter før slutt ble Erik Lamela liggende etter en duell med en Crystal Palace-spiller. Argentineren hadde tydelig pådratt seg en hodeskade, da han blødde i ansiktet.

Men dommer John Moss blåste ikke i fløyta, selv om han tydelig så at argentineren lå nede for telling. Til slutt blåste han av spillet, over ett minutt etter skaden. Det fikk Wikestad til å reagere kraftig.

- Det er en grunn til at man har en regel om å blåse av spillet med en gang når man får en hodeskade. Moss lar spillet gå alt for lenge, påpekte Wikestad, før han så Lamelas «Donald-kul».

- Se den kulen i panna. Uff, sa Kasper Wikestad, rystet over Lamelas skade.

BLØDDE: Erik Lamela måtte byttes ut etter å ha pådratt seg en skikkelig «Donald-kul».

Monstersjanse til Sørloth

Crystal Palace presset på i sluttminuttene for en utligning mot Tottenham og den aller største sjansen ble tildelt norske Alexander Sørloth.

Nordmannen fikk ballen perfekt foran seg, fem meter fra mål, etter kaos i Tottenham-forsvaret. Alene med Hugo Lloris sendte Sørloth ballen rett i klypene på keeper-legenden som slo ballen vekk fra det farlige området.

Palace-treneren, Roy Hodgens rev seg i håret etter å ha sett Sørloth sløse vekk hjemmelagets største mulighet.

Tripper ut med skade

Første omgang på Selhurst Park var preget av lavt tempo, på grunn av det voldsomme regnværet lørdag kveld.

Kieran Trippier ble tok telling etter 24 minutter og signaliserte at han måtte byttes ut for Spurs. Den engelske landslagsspilleren så ut til å ha smerter i

Mauricio Pochettinos Tottenham har vært preget av mange skader i troppen denne høsten. Eric Dier, Mousa Dembele, Jan Verthongen, Christian Eriksen og Danny Rose sliter med skader for øyeblikket.

Dele Alli har også vært ute i en rekke kamper denne sesongen, men var tilbake i starelleverenn for første gang siden 4.runde i Premier League, da Tottenham tapte 2-1 mot Watford.

