Tottenham slår tilbake mot nedslående rykter om forsinkelser

Stor usikkerhet rundt Tottenhams stadionprosjekt.

London-klubben skulle etter planen allerede å ha vært på plass på deres nye arena, men det enorme byggeprosjekt har blitt forsinket til tidligst 24. november når Spurs møter Chelsea i Premier League.

Nå melder imidlertid det engelske nettstedet Construction News at Tottenham-fansen må belage seg på enda lenger ventetid.

Construction News har sitert en anonym kilde som hevdes å være involvert i prosjektet som kan fortelle at arenaen ikke vil stå ferdig før tidligst januar neste år.

Tottenham avviser ryktene

Påstandene blir riktignok avvist av Tottenham Hotspur, skriver Sky Sports.

Problemer med brannvarslingssystemet skal være hovedårsaken til at klubben ikke lykkes med å få klar den nye stadion til hjemmekampen mot Liverpool 15. september.

Da det ble kjent at arenaen kom til å bli forsinket uttalte klubben at de ville komme tilbake med en ny dato for åpningen av stadion så fort de hadde fått tillit til prosjektlederne og entreprenørenes plan for når stadion vil være klar til bruk.

Det står de ved ennå.

- Dette er fortsatt tilfellet. Å spekulere om ubekreftede datoer som dette er uansvarlig, sier en talsmann fra klubben til Sky Sports.

FLERE TUSEN ARBEIDERE: Det er mange tusen arbeidere som det siste året har jobbet med å få klar Tottenhams nye stadion.

Gigantprosjekt

Klubben kan altså fortsatt ikke bekrefte når Premier League-klubben faktisk kan begynne å spille på deres nye hjemmebane som får plass til 62.062 tilskuere.

I mellomtiden vil laget fortsette å spille på Wembley.

Daniel Levy, styreformann i Spurs, legger ikke skjul på at situasjonen er frustrerende.

- Konsekvensen av forsinkelsene er betydelige ekstra kostnader, ikke minst som følge av at vi må leie et alternativt sted, sa Levy i en uttalelse tidligere denne måneden.

- Legger gressmatten i oktober



Brikkene begynner imidlertid tilsynelatende å falle på plass på nye White Hart Lane. Selv om det fortsatt gjenstår en del estetiske detaljer, begynner mange av de viktigste elementene å stå klare.

Alasdair Gold, journalist for nettstedet Football London, melder at gressematten vil bli lagt i oktober og samme mann har tidligere meldt at klubben jobber for å rekke oppgjøret mot Chelsea i slutten av november.

