Tottenham slo tilbake etter tre strake tap

Spurs tilbake på vinnersporet med 2-1 over Brighton.

BRIGHTON - TOTTENHAM 1-2:

Etter en herlig start på sesongen med tre strake Premier League-seiere, har september vært heller røff for Tottenham-fansen så langt.

Måneden startet med 1-2-tapet for Watford, og ble etterfulgt av et nytt 1-2-tap, denne gangen hjemme mot Liverpool sist helg. Alle gode ting var heller ikke tre, for tidligere denne uken gikk laget på sitt tredje strake 1-2-tap, da Inter ble for sterke i Champions League-matchen på San Siro.

Men lørdag slo laget tilbake, da Brighton ble slått 2-1 på Amex Stadium i kystbyen.

Og selv om vertene til tider presset Spurs hardt for en utligning i andre omgang, etter at Harry Kane hadde gitt Tottenham ledelsen på straffespark like før hvilen, var det til slutt «god, gammeldags» Tottenham-fotball som sørget for de tre poengene.

- Det Tottenham vi kjenner

Den viktige 2-0-scoringen kom nemlig etter et hurtig angrep, der Erik Lamela fikk æren av å sette ballen i mål.

Det fikk BBCs fotballekspert Paul Mortimer til å hylle laget i den britiske statskanalens dekning av kampen.

- Dette er det Tottenham-laget vi kjenner og elsker. Fantastisk ett- og to-touchspill. Ut til Moura, ett-touch til Rose, rett tilbake til Lamela, og for en avslutning. Spurs ser farlige ut og tar vare på sjansene sine, meldte Mortimer i BBCs livedekning av kampen.

Tottenhams trepoenger var til syvende og sist fortjent, men Brighton viste seg langt fra ufarlige på eget gress.

Vanvittig redning

Etter ti minutter så det ut til at gjestene skulle ta ledelsen, men det ville ikke Brighton-keeper Mathew Ryan ha noe av.

Et hjørnespark fra Christian Eriksen fant nemlig veien til Toby Alderweirelds hode, og belgieren fikk støtet kula hardt mot mål. Når ballen i tillegg gikk via Gaëtan Bong burde keeper Ryan ha vært utspilt, men australieren fikk opp begge hendene i en vanvittig reaksjonsredning.

Returen landet hos Jan Vertonghen, men fra kort hold klarte ikke den andre Tottenham-stopperen å styre ballen innenfor stengene.

Gjestene beholdt det meste som var av ballinnehav i matchen, men slet mot et hardtarbeidende Brighton-forsvar. Det var med andre ord få sjanser å skrive hjem om, helt til det gjensto drøyt fem minutter av den første omgangen.

Kane på straffe

Da fikk Tottenham frispark fra svært farlig hold, like utenfor vertenes 16-meter.

Etter mye om og men fikk Kieran Trippier prøve seg, men forsøket endte rett i Brighton-muren. Dommer Chris Kavanagh hadde imidlertid fått med seg at ballen hadde truffet armen til Glenn Murray, og til elleville protester fra hjemmelagets spillere valgte han å blåse straffespark.

SIKKER: Harry Kane var sikker fra straffemerket og sørget for 1-0-ledelse for Tottenham.

Tv-bildene viste at dommeren hadde fattet rett avgjørelse, og fra straffemerket var Harry Kane nådeløs som vanlig.

Spissen dunket ballen nede i venstre hjørne, og Tottenham kunne gå til pause med 1-0-ledelse.

Men Brighton hadde ikke tenkt til å gi opp.

Høyt Brighton-trykk

Utover i andre omgang satte vertene i gang et stormløp mot Tottenham-målet, og opptil flere ganger trodde hjemmepublikummet at utligningen var et faktum.

Som da midtstopper Shane Duffy steg til værs og headet ballen i mål knapt 20 minutter ut i andre omgang, men dommer Kavanagh valgte helt korrekt å høre på sin kvinnelige assistentdommer som vinket Duffy av for offside.

I minuttene etterpå fortsatte Brighton å opprettholde trykket, og laget ropte på straffe uten å bli bønnhørt da flere spillere gikk i bakken ved et hjørnespark.

Så fikk Anthony Knockaert en vanvittig sjanse til å utligne, da han ble spilt alene mot Tottenham-keeper Paulo Gazzaniga. Franskmannen ønsket seg en bedre avslutningsvinkel, og fintet vekk Toby Alderweireld, men fra kort hold fikk han ikke dreis fra avslutningen, og Spurs' sisteskanse kunne plukke opp ballen.

Lamela avgjorde

Og da Brighton ikke klarte å utnytte sine sjanser, benyttet Tottenham anledningen til å punktere kampen.

Kvarteret før slutt satte Erik Lamela opp et angrep for gjestene, og til slutt fikk han ballen tilbake fra Danny Rose på venstrekanten. Fra tolv meter var argentineren klinisk, og bredsidet inn 2-0-scoringen bak en sjanseløs Mathew Ryan.

På overtid reduserte Knockaert for Brighton da vertene kontret på det som først var en kontringsmulighet for Tottenham, og hjemmefansen ante en ny, utrolig opphenting av laget, men det ble med drømmen - Tottenham holdt unna, og klatrer opp til femteplass med tolv poeng på seks kamper.

Brighton på sin side har fem poeng.

Mest sett siste uken