- Tottenham vil erstatte Mousa Dembele med Sander Berge

Tottenham skal være favoritter foran Arsenal til å sikre seg det norske stortalentet.

Tottenham skal ifølge Teamtalk være den klubben som har den største muligheten til å sikre seg Sander Berge. De melder at Tottenham planlegger å legge inn et bud på Berge i fremtiden. 20-åringen skal være tilgjengelig for 15 millioner pund. Kontrakten hans med belgiske Genk utgår i 2021.

Mauricio Pochettino skal ha fulgt Berge i lang tid og vil erstatte Asker-gutten for Mousa Dembele, når han forlater Tottenham. Den belgiske midtbanespilleren har lenge vært koblet til kinesisk fotball. Vincent Wanyama har også vært koblet vekk fra Tottenham den siste tiden, da han har slitt med mange skader de siste sesongene.

Arsenal, Everton og West Ham skal også være interesserte i Berge, skriver den britiske nettavisen.

20-åringen spiller i belgiske Genk for øyeblikket og har gjort en god jobb for klubben i hjemlig- og internasjonal sammenheng.

Nettavisen har prøv å komme i kontakt med Sander Berge og hans agent, Mike Kjølø, men har ikke fått noe svar ennå.

