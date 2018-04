TV 2-ekspert går ut mot West Bromwich-spillerne

Petter Myhre har lite til overs for stikk mot gamletreneren.

Petter Myhre valgte å ta et oppgjør med West Bromwich-spillerne i TV 2-studio i forkant av lørdagens kamp mot Liverpool. James McClean har nemlig nylig uttalt at:

- Det hjelper å vite hva man skal gjør når man går ut på banen.

Det får den norske eksperten til å riste på hodet.

- Jeg håper han sier det for å skryte av Darren Moore, og ikke for å snakke dritt om Alan Pardew. For jeg blir litt svett, jeg. Av spillere som har spilt i Premier League i år etter år etter år. Også går der dårlig, og da peker de på han forrige treneren: «Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Nå er det veldig tydelig.» Alt for ofte ser vi det. For meg så er det bullshit, reagerer Myhre.

Burde tatt det opp med Pardew

Han mener spillerne må ta skylden selv, og dersom de faktisk var usikre på hva de skulle gjøre, så måtte det blitt tatt opp med treneren på et tidligere tidspunkt.

- Hvis du ikke har visst det, da må du gå til treneren din da - for femten kamper siden - og spørre «Hva er det der for noe? Nå skjønner jeg intenting her.» Det er for lettvint å bare flytte skylda over på Pardew.

Katastrofe-sesong

West Bromwich ligger sist i Premier League, med 24 poeng på 34 kamper. Moore er lagets tredje manager for sesongen, etter at både Tony Pulis og Alan Pardew mislykkes i sine forsøk på å snu den dårlige trenden i klubben.

Laget har lenge vært kjent som et defensivt sterkt lag, men har denne sesongen skuffet stort i begge ender av banen. Dersom alle resultater går mot klubben denne helgen, kan nedrykket være et faktum allerede tre serierunder før slutt.

