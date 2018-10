TV 2 vant striden om Champions League mot Viaplay

Flere Viaplay-kunder får ikke lenger se samtlige Champions League-kamper.

TV 2 har nemlig fått medhold i at TV3- og Viasat-eier, Nent-gruppen midlertidig må avstå fra å vise Champions League-kampene som vises på TV 2 til kunder som har kjøpt tilgang til Viaplay gjennom distributørene Get, Canal Digital Satellitt og NextGenTel, melder Kampanje.

Det kommer frem i en i en rettskjennelse fra Oslo byfogdembete fredag ettermiddag.

- Tar kjennelsen til etterretning



Line Vee Hanum, kommunikasjonsdirektør i NENT-gruppen, forteller til Nettavisen at de tar kjennelsen til etterretning.

- Vi har ikke fått lest ordentlig gjennom den ennå, den kom sent på en fredag. Men enn så lenge er vi nødt til å blokkere TV 2s Champions League-kamper for de kundene som har Viaplay gjennom sin TV-distributør, sier Hanum til Nettavisen.

Kommunikasjonsdirektøren har foreløpig ikke tall på hvor mange som blir rammet, men mener det er viktig å understreke at fredagens kjennelse ikke får konsekvenser for de som har tegnet abonnement direkte med Viaplay.

- Det er sikkert mange som blir litt stresset nå, men er du direkte kunde hos Viaplay så får du fortsatt se alt av Champions League på Viaplay, også de kampene som går på TV 2, forklarer Hanum.

TV 2 fornøyd



Tomas Myrbostad, juridisk direktør i TV 2, forteller til Kampanje at kanalen er godt fornøy med å ha fått medhold i saken.

- Dette er en viktig sak for oss. Men vi tar ikke noe lett på å ta ut en forføyningssak mot en samarbeidspartner, sier Myrbostad.

Han ønsker ikke å kommentere om TV 2 kommer til å kreve erstatning fra Nent-gruppen.

