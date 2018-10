Uavgjort på Anfield: Eksperten har aldri sett Guardiola gjøre noe lignende

Liverpool og Manchester City måtte nøye seg med ett poeng hver etter gigantoppgjøret på Anfield.

LIVERPOOL - MANCHESTER CITY 0-0:

Det var Manchester City som var nærmest tre poeng etter at gjestene fikk straffe fem minutter før slutt, men Riyad Mahrez blåste ballen over fra ellevemeteren.

Dermed endte det 0-0 etter et nokså sjansefattig oppgjør søndag kveld.

- Sjelden kost fra Guardiola



Begge lagene var godt organiserte og våget ikke å ta for stor risiko fremover på banen.

Det bet TV 2-ekspert Brede Hangeland seg merke i. Han forteller at spesielt City-manager Guardiola ikke har til vane å tilpasse seg motstanderen slik han gjorde mot Liverpool.

- Jeg har aldri sett Pep Guardiola i sin tid som Manchester City-manager ta så mye hensyn til en motstander som det han gjør på Anfield nå. Det er helt tydelig at her er planen lagt for først og fremst å stoppe Liverpool heller enn å skape noe selv. Det er sjelden kost fra Pep Guardiola, sa Hangeland i pausen av oppgjøret.

- De tar veldig lite risiko og det har selvfølgelig den konsekvensen at de skaper mye mindre fremover, forklarte Hangeland.

Hangeland fikk også rett for det ble aldri veldig mange sjanser på Anfield og oppgjøret endte altså 0-0.

Liverpool startet best

Det var hjemmelaget som startet best på Anfield søndag kveld. Liverpool gikk hardt ut av startblokkene og la umiddelbart press på gjestene fra Manchester.

Det resulterte også i kampens første mulig etter cirka fem minutter, og det var Mohamed Salah som kom til avslutning for de rødkledde. Egypteren kom seg løs inne i boksen og prøvde seg med et skudd, men forsøket gikk like til side for mål.

SJANSE: Liverpools Mohamed Salah kom til avslutning tidlig i førsteomgangen.

Etter et stort press fra Liverpool i de første 15 minuttene, kom Pep Guardiolas menn mer med i kampen utover omgangen og fikk etter hvert mer kontroll.

Det resulterte imidlertid i at de store sjansene uteble før pause og etter de første 45 minuttene stod det 0-0.

Få sjanser

Heller ikke andreomgangen var preget av mange muligheter.

Mahrez hadde riktignok et godt skuddforsøk etter 74 minutter, men Alisson reddet mesterlig.

Kampens største mulighet kom fem minutter før slutt da Virgil Van Dijk felte Leroy Sané og dommeren pekte på straffemerket.

Nevnte Mahrez fikk ansvaret for å prøve seg fra ellevemeteren, men vartet opp med et elendig straffespark. Dermed endte det 0-0.

