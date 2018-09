Unai Emery om stjernen: - Özil spiller der det passer MEG

Unai Emery mener Özil må akseptere å spille i nye posisjoner for Arsenal under hans regime.

Arsenals nyervervede manager gjør det klinkende klart at Mesut Özil må følge hans ordre om han skal få spilletid i Arsenal-trøya. Ifølge Emery vil «The Gunners» nummer 10 bli nødt til å finne seg i å spille i andre posisjoner enn hans foretrukne offensive midtbane-rolle, skriver The Mirror.

- Jeg liker å ha spillere som kan brukes i forskjellige posisjoner på banen. Det gjør at jeg kan sette opp laget slik jeg vil før hver kamp, ut i fra hvilke motstandere vi møter. Mesut har spilt på høyrekanten og i tier-rollen for meg og vi kommer til å fortsette med det samme, sa Emery under en pressekonferanse fredag, før han fortsatte:

- Det er en beskjed til hele gruppen vår, laget og hver enkeltspiller. Alt avhenger av hvem motstanderen vår er.

Frisk igjen

Özil var ikke med i troppen for Arsenal forrige helg mot West Ham, da han var ute med sykdom. Nå er han frisk og blir etter alt dømme med i troppen som møter Cardiff søndag.

- Han trener normalt med gruppa igjen og har gjort det hele uka, sa Emery om den tidligere Real Madrid-spillerens situasjon til The Guardian.

Özil spilte de to første kampene for Aresnal i Premier League denne sesongen, som de endte opp med å tape 3-0 mot Manchester City og 3-2 mot Chelsea. I kampen mot Chelsea ble Özil byttet ut i andre omgang, noe han ikke virket særlig fornøyd med.

Krever mer av spillerne

Da Unai Emery tok over Arsenal tidligere i sommer etter Arsène Wengers lange styre, bestemte han seg for å innføre strengere krav til spillerne. Krav til spillernes fysikk og kosthold er mye høyere enn de var under Wenger, som var en av de første managerne i Premier League til å sette klare retningslinjer til spillernes kosthold.

Den spanske manageren har for eksempel innlagt forbud for spillerne sine mot å drikke juice. Han har også innført hardere treningsuker, både på fotballbanen og i styrkerommet. I tillegg har Emery lagt mer fokus på å trene forsvarsspill, noe Arsène Wenger ikke gjorde alt for ofte.

- Kravene jeg stiller er veldig høye, men jeg vil spørre hver spiller om å gi mer hver eneste dag, sa Emery under pressetreffet fredag.

Emery nektet ikke for at han forsøkte å hente Özil til Paris Saint-Germain forrige sesong, da han var manager for den franske storklubben. Nå har han fått jobben i Arsenal og kan bruke 29-åringen i de rollene som passer han, ifølge han selv.

