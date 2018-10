United-aksjene stiger etter rykter om saudiarabisk oppkjøp

Rykter om at Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman vurderer å kjøpe Manchester United har sendt klubbens aksjekurs opp 5 prosent, ifølge Sky News.

Ifølge avisen The Sun skal bin Salman møte klubbens sameier Avram Glazer i Saudi-Arabia neste uke.

Ifølge avisen er kronprinsen interessert i å støtte et saudiarabisk aksjekjøp til en verdi av 3 milliarder pund, men egentlig ønsker han å kjøpe opp hele klubben. Nyheten har sendt aksjekursen i New York opp 5 prosent.

Bin Salman har i det siste vært i medias søkelys etter at journalisten Jamal Khashoggi forsvant i det saudiske konsulat i Tyrkia.

Siden har det blitt spekulert i hvorvidt Bin Salman beordret et drap på den saudiske journalisten. Det har tidligere blitt rapportert at Saudi Arabia skal være klare til å innrømme at Khasoggi døde under et avhør i konsulatet.

Donald Trump har varslet at dersom det kommer frem at den saudiske prinsen står bak det eventuelle drapet på Khasoggi, så vil det vente store straffetiltak mot oljenasjonen. Saudi Arabia har også truet med at de fort kan stoppe oljekranene til USA, dersom de gjennomfører eventuelle tiltak.

Bin Salman er sønn av Salman bin Abdulaziz Al Saud, som er den siste sønn av Ibn Saud, mannen som samlet Saudi Arabia til ett rike i 1932. Siden hans død, så har hans syv sønner, i tur og orden, vært konger av Saudi Arabia.

SAUDI ARABIA?: Old Trafford kan fort få saudiske eiere i fremtiden.









Kong Salman, som nå er 82 år gammel, har siden utnevnt sin sønn, Mohammed bin Salman, til kronprins av nasjonen. «MbS» vil selv, etter alle solemerker, bli den yngste kongen i Saudi Arabias historie. Han er i skrivende stund kun 33 år gammel.

Bin Salman er ikke ukjent med å bruke vanvittige summer på luksus. I 2017 kom det frem at den saudiske prinsen brukte svimlende 450 millioner dollar (rundt 3.6 milliarder kroner) på å sikre seg maleriet Salvator Mundi av Leonardo da Vinci.

United har per i dag en markedsverdi til 3,5 milliarder pund, rundt 37,6 milliarder kroner.

Glazer-familien, som har eid Manchester United siden 2005, har ikke kommentert saken.

Sky Sports News forstår det slik at klubben ikke er for salg. Ifølge Sky News er det slik at om et bud i det hele tatt vurderes, må det være over 4 milliarder pund.

