United-fansen planlegger nytt flystunt: - All historie tilsier at han går mot slutten

Men foreløpig lar ikke Manchester United-fansen sin vrede gå ut over manager José Mourinho.

Den britiske avisa The Guardian rapporterer søndag at Manchester United-supporterne planlegger en protest mot klubbdirektør Ed Woodward under søndagens bortekamp mot Burnley.

Under kampen vil nemlig visstnok et fly med et banner på slep fly over Turf Moor-arenaen, med et svært tydelig budskap:

«Ed Woodward - specialist in failure». Eller på norsk: «ekspert på å tape».

Ikke første gang

Det vil i så fall ikke være første gang Manchester United-fansen viser sin fortvilelse i form av et flybanner: David Moyes ble utsatt for et flybanner med et lite støttende budskap da han overtok som manager etter sir Alex Ferguson uten særlige resultater, og fansen planla det samme også overfor hans etterfølger Louis van Gaal.

Nå er det José Mourinho som er i hardt vær, men fansens reaksjon rettes altså i stedet mot klubbdirektør Ed Woodward.

TV 2-kommentator Øyvind Alsaker mener det planlagte flybanneret bare er et nytt symptom på at Manchester United er en klubb der kaoset hersker.

- Sånne fly har vi jo sett før, med Moyes og «the wrong one». Det er et bilde på at ting ikke står bra til, sier han til Nettavisen.

Han tror imidlertid ikke at José Mourinho skal føle seg for trygg på at han har god støtte blant fansen, selv om reaksjonen i første rekke ser ut til å dreie seg mot Woodward.

- Jeg har snakket med en god del United-fans, og mange er lei av Mourinho og vil ha ham vekk. Det er ikke sånn at Woodward må ta all skyld, sier Alsaker.

- Klubben lider under bråket

Forholdet mellom klubbdirektør Woodward og manager José Mourinho har vært mye omtalt i britiske medier de siste ukene.

Manchester United har fått deres dårligste start på en ligasesong på 26 år med to tap på de tre første kampene. I tillegg har det blitt spekulert i at enkelte stjernespillere ønsker seg bort fra klubben, samtidig som Mourinho har utrykket misnøye om manglende spillerkjøp denne sommeren.

WRONG ONE: Manchester United-fansen var tydelige i sin misnøye mot David Moyes i sin tid: «The Wrong One - Moyes Out» var budskapet på flybanneret den gangen.

Det har vært mye spekulasjoner om at forholdet mellom Mourinho og klubbdirektør Woodward ikke skal være bra, og nylig meldte franske RMC at de to United-toppene blant annet skal være i strid om Anthony Martial. Tidligere denne uken uttalte tidligere stjernespiss Alan Shearer at han var skremt over bråket i klubben, men før helgen skrev The Guardian overraskende nok at forholdet mellom Woodward og Mourinho «er sterkere enn noen gang».

- Hvordan tolker du situasjonen i klubben?

- Som de fleste andre gjør, vil jeg tro. Woodward og Mourinho er kanskje de to viktigste mennene i Manchester United akkurat nå, men de er ikke ordentlig på talefot. Det lider klubben under, svarer Øyvind Alsaker.

- Woodward er en businessmann som har gjort United-brandet stort, skaffet de enorme sponsorene og inntektskildene, alt det som Glazer-familien synes er helt fint. Men han er ingen fotballmann. Der ligger det en konflikt, mener kommentatoren.

- Ved tap er han ved veis ende

Skulle Manchester United tape søndagens bortekamp mot Burnley, vil det være klubbens verste start på en sesong siden 1986. Den gangen fikk manager Ron Atkinson sparken, og ble erstattet av den 45 år gamle Alex Ferguson.

Alsaker tror Mourinho vil lede samme skjebne dersom det blir null poeng mot Burnley.

- Da blir det jo enda mer hektisk i styrerommet. Da er ligatittelen nesten helt utenfor rekkevidde, med sju poeng opp til City og ni poeng til Liverpool og Chelsea når man så vidt er inne i september. At den troppen ikke har sjanse til å vinne ligaen på et så tidlig tidspunkt, er ganske brutalt, sier han.

- Jeg vil snu på det og si at hvis de taper mot Burnley i dag, så har ikke Mourinho lenger evnen til å få den gjengen med seg. Da er han ved veis ende. Ikke bare på grunn av resultatet, men fordi det er en virkning av symptomene, fortsetter han.

Forvirrede spillere

BBCs Simon Stone er en av dem som har forsøkt å analysere situasjonen i Manchester United. Han mener det finnes klare tegn på at laget er i ferd med å gå i oppløsning.

SPÅR MOURINHO-EXIT: TV 2-kommentator Øyvind Alsaker tror neppe José Mourinho blir værende i Manchester United dersom laget taper mot Burnley på søndag.

«Fra utsiden ser situasjonen kaotisk og usammenhengde ut. Men kilder fra Old Trafford insisterer på at virkeligheten er langt roligere.

Det kan være sant. Men andre kilder beskriver stemningen i garderoben som trykket - som forventet etter to tapte kamper på rad, spesielt et tremålstap hjemme mot en av deres største rivaler.

Mer bekymringsverdige er påstandene fra disse godt plasserte kildene om at ingen ser ut til å være villige til å ta ansvaret for posisjonen klubben befinner seg i. Spillerne skal være forvirret over Mourinhos uberegnelige laguttak, og noen av dem har intet langsiktig ønske om å spille for manageren», skriver BBC-journalisten.

Han mener det er vanskelig å se for seg Mourinho i sjefsstolen helt frem til 2021, når kontrakten hans - som portugiseren signerte så sent som i januar - går ut.

«En av de største managerne i verden»

Mourinho vekket oppsikt da han på pressekonferansen etter tapet for Tottenham på mandag gikk til verbale angrep mot journalistene og krevde respekt. Også på fredagens pressekonferanse markerte portugiseren seg, da han uttalte at han er «en av de største managerene i verden».

I Storbritannia spekuleres det i om 55-åringen allerede er ferdig i klubben - at søndagens tur til Burnley vil bli Mourinhos siste som sjef, og at hans forlengede applaus foran Stretford End etter mandagens tap i realiteten var Mourinhos farvel til Old Trafford.

Det synes Simon Stone er vanskelig å tro på.

Han poengterer at styret ifølge kilder nær dem fortsatt hevder å ha tro på Mourinho, og at Glazer-familien ventet med å ta affære også da forgjengerne David Moyes og Louis van Gaal først havnet i trøbbel.

«På en annen side vil et tredje strake Premier League-tap, noe som ikke har skjedd siden desember 2015, sette et voldsomt søkelys på Mourinho og Woodward inn i landslagspausen, og etterlate seg et svakt United ubehagelig nære nedrykkssonen», skriver Stone.

- Mourinho taper en maktkamp

Dersom det er en maktkamp mellom Woodward og Mourinho inne i bildet, mener Stone at portugiseren er dømt til å tape. Glazer-familien, som eier klubben, har alt for tette bånd til Woodward til å gi ham fyken fremfor Mourinho, mener han.

Øyvind Alsaker drar den samme konklusjonen.

- Er det en maktkamp der, så er det uheldig for klubben. Og med Glazer som eiere har jeg vondt for å se at Woodward taper den maktkampen, sier han.

- Er det på tide å sette penger på at Mourinho får fyken snart?

- Ja, altså, all historie tilsier at han går mot slutten. Men vi får se. Vinner de i dag, ser det i hvert fall litt lysere ut, svarer TV 2-kommentatoren.

- Det er jo resultatene som teller i fotball. Hvis det blir dårlige resultater igjen, og en ny pressekonferanse som handler om «meg, meg, meg», så må United ta grep. Det mener i hvert fall jeg, legger han til.

