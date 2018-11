United med vanvittig snuoperasjon

José Mourinho ertet på seg Juventus' spillere og fans etter at seieren var i boks.

JUVENTUS - MANCHESTER UNITED 1-2:

Manchester United sto for en snuoperasjon av de sjeldne da Juventus ble slått 2-1 i Torino i Champions League onsdag.

Cristiano Ronaldo sendte Juventus i ledelsen, før innbytter Juan Mata utlignet fem minutter før slutt. På overtid satte Alex Sandro ballen i eget mål etter kaos i Juventus-boksen.

Mourinho provoserte

Da sluttsignalet gikk, holdt Manchester United-manager José Mourinho hånden bak øret og terget på seg Juventus-fansen, som hadde sunget nedsettende sanger om portugiseren både i Manchester og under onsdagens kamp.

Se video av hendelsen øverst

Leonardo Bonucci og Paulo Dybala var blant Juventus-spillerne som reagerte på portugiserens oppførsel. Det gjorde også og Rune Bratseth i Viasats studio.

- Det er fullstendig unødvendig å gå ut og provosere. Han skjønner det selv også når han snur og går tilbake. Prøv å vinne med litt verdighet. Vis litt storhet i stedet. Det er tydelig at det er en som er preget som gjør det der. En med selvtillit og trygghet gjør ikke det der, sa Rune Bratseth.

KLASSISK MOURINHO: José Mourinho ertet på seg Juventus-fansen med denne gestikuleringen etter kampen.

Han fikk støtte av Morten Langli.

- Det er så usportslig. Nå var han akkurat i tottene på en av assistentene til Chelsea, som terget om han. Nå er han usportslig selv, og det der er totalt unødvendig.

Selv sa José Mourinho følgende om situasjonen til Sky Italia:

- Jeg ble fornærmet i 90 minutter etter å ha kommet hit for å gjøre jobben min. Etter kampen fornærmet jeg ingen, jeg ba dem bare om å pipe enda høyere. Jeg ville ikke gjort det igjen nå, men familien min ble fornærmet - inkludert Inter-familien, så jeg reagerte slik, sa Mourinho, med en fortid som trener i italienske Inter.

Flere stolpetreff

Etter en sjansefattig første halvtime, var Juventus farlig frampå etter 33 minutter. Juan Cuadrado dunket ballen inn fra høyre, ballen skiftet retning i Nemanja Matic, men David De Gea var lynkjapt nede og reddet.

Like etterpå angrep Juventus igjen fra høyre. Cristiano Ronaldo slo inn til en umarkert Sami Khedira, som avsluttet i stolpen og ut.

Fem minutter etter pause var en glitrende Paulo Dybala nær scoring for hjemmelaget. Skuddet fra argentineren smalt imidlertid i tverrliggeren bak en utspilt David De Gea i United-målet.

Ronaldo-perle

Utspilt var også De Gea da Cristiano Ronaldo sendte vertene i ledelsen etter 65 minutter.

Leonardo Bonucci slo en perfekt ball i bakrom, og Cristiano Ronaldo traff like perfekt med sin volley, da han banket inn 1-0 til enorm jubel fra hjemmfansen i Torino.

SCORET MOT GAMLEKLUBBEN: Cristiano Ronaldo scoret på vakkert vis mot Manchester United onsdag.

Et kvarter før slutt tok Ronaldo på seg servitørrollen da han rullet ballen ut til Cuadrado på ti meter, men colombianerens avslutning gikk like over mål.

United snudde

Få minutter senere var United-innbytter Marcus Rashford nær ved å utligne for gjstene da han dro til med et skudd fra 20 meter - like til side for mål.

Fem minutter før slutt skulle det lykkes for en annen United-innbytter. Juan Mata skrudde nemlig vakkert inn et frispark fra 20 meter og sørget med et for utligningen for United.

Helt på tampen slo Ashley Young ballen inn fra venstre, og det oppsto panikk i Juventus-forsvaret. Det endte til slutt med at ballen spratt inn i nettet via Alex Sandro.

I den andre kampen i Gruppe H, vant Valencia 3-1 mot Young Boys.

