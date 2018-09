United-nedtur i sir Alex' gjensyn med Old Trafford

Wolverhampton berget uavgjort mot José Mourinhos menn.

MANCHESTER UNITED - WOLVERHAMPTON 1-1:

Før kampen mellom Manchester United og Wolverhampton på lørdag handlet det meste om den tidligere United-manageren sir Alex Ferguson.

Den 76 år gamle skotten var nemlig tilbake på Old Trafford for første gang siden han ble hasteoperert for hjerneblødning tidlig i mai i år. Noen dager senere skrev flere medier at den pensjonerte managerlegenden var ute av koma og at han satt oppreist og snakket med familie og venner, og i juli viste managerlegenden seg offentlig for første gang etter den alvorlige operasjonen.

Men lørdagens gjensyn med Old Trafford ble ikke bare gledelig for sir Alex. For etter at Fred ga vertene ledelsen med et herlig mål tidlig i første omgang, kom gjestene tilbake etter hvilen og sikret poengdeling etter en scoring fra João Moutinho.

- Trenger ny midtstopper

Dermed øker nok igjen presset på Manchester Uniteds manager José Mourinho, som etter en trøblete sesongstart hadde skaffet seg litt pusterom med tre borteseiere på rad mot henholdsvis Burnley, Watford og Young Boys.

På hjemmebane har det ikke gått like bra: 0-3-tapet for Tottenham sitter fortsatt friskt i minne hos mange United-supportere, og laget har dermed ikke vunnet på hjemmebane siden sesongpremieren mot Leicester i starten av august.

United-forsvaret har vært gjenstand for kritikk gjennom hele sesonginnledningen, og midtstopperduoen Victor Lindelöf og Chris Smalling hadde til tider mye trøbbel med å holde unna for Wolves-angrepene på lørdag.

«De samme problemene har steget opp til overflaten igjen for Manchester United i dag. Angrepet trenger å forbedre seg, og forsvaret trenger en ny midtstopper. Kommer til å være et tilbakevendende tema fram til januar, minst», mente journalisten Samuel Luckhurst, som leder dekningen av Manchester United for lokalavisa Manchester Evening News, på Twitter.

Same problems have resurfaced today for #mufc: The attack needs improving and the defence needs a new centre half. Going to be a recurring theme until January, at least. — Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) September 22, 2018

- Alle er skuffet

Mourinho selv var ikke særlig fornøyd med det som ble vist frem på Old Trafford denne lørdagen.

- Resultatet er rettferdig. De fortjente deres poeng, og vi fortjente ikke mer enn det ene poenget vi fikk. De startet bedre enn oss, var mer aggressive, ville mer. Jeg vet ikke hvorfor, men de virket mer motiverte enn oss, sier Mourinho til BBC etter kampen.

Marouane Fellaini innrømmer at de åtte poengene opp til Liverpool på tabelltopp kan bli vanskelig å innhente.

- Alle er skuffet. Vi vet at vi kan bedre enn dette. Vi måtte vinne i dag fordi etter dette vil det bli vanskelig å ta igjen forspranget. Alle er skuffet, men slik er fotballen, sier Fellaini etter kampen.

De Gea med kjemperedninger



Det startet imidlertid bra for vertene. Kun 17 minutter var nemlig passert da United-fansen kunne eksplodere i jubel.

En klarering fra Ryan Bennett havnet i beina til Paul Pogba, og franskmannen viste glimt av storhet da han sendte ballen kattemykt på direkten videre til Fred. Brasilianeren på sin side sendte avgårde en markkryper som snek seg inn i nettet helt nede ved stolperota.

Se høydepunktene fra kampen her!

Målet var ikke utelukkende fortjent, for gjestene hadde vært farlig nær scoring tidligere i kampen. Bare to minutter før Freds 1-0-mål måtte David De Gea vise seg fra sin ypperste side, da han fikk hendene akkurat tidsnok opp til å stoppe et hodestøt fra Willy Boly etter hjørnespark.

Også etter åtte minutter var det De Gea som reddet vertene, da med en herlig benparade på en avslutning fra Raúl Jiménez som spissen nok så inne i buret.

Utligning etter hvilen

Etter 1-0-målet handlet imidlertid det meste om Manchester United, selv om rødtrøyene slet med å produsere de virkelig store sjansene.

Tre minutter på overtid var likevel Fred svært nær sitt andre for dagen, da han satte et frispark fra rett utenfor boksen helt oppe i krysset, men Wolves-keeper Rui Patrício vartet opp med en vanvittig redning og holdt gjestene inne i kampen.

MISFORNØYD: José Mourinho så ikke fornøyd ut med egne spilleres innsats mot Wolverhampton.

Og mindre enn åtte minutter ut i andre omgang viste Wolverhampton at de hadde ambisjoner om poeng på Old Trafford.

Hélder Costa kjørte et dribleraid på høyrekanten, og viste styrke da han klarte å slå inn foran mål. Spissen Jiménez hadde flere United-forsvarere i ryggen, og valgte derfor å dytte ballen tilbake til João Moutinho, som curlet kula opp i venstre hjørne.

Wolves-angrepet kom etter at Paul Pogba, som hadde spilt en meget god kamp hittil, rotet ballen unødvendig bort på midtbanen.

Wolves nærmest seier

Manchester United klarte aldri å svare på Wolverhamptons utligning, og på tampen var det faktisk gjestene som var nærmest scoring.

Da kom nemlig Adama Traoré med et overraskende skudd, men igjen var David De Gea på plass og reddet i hvert fall ett poeng for vertene.

Det betyr at Manchester United nå har ti poeng på sine seks første kamper, og er åtte poeng bak ligaleder Liverpool, som tok sin sjette strake seier for året med 3-0-seieren over Southampton.

Wolverhampton på sin side er bare poenget bak United, etter en imponerende start på sesongen.

