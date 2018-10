United skal ha nektet The Mirror-journalist tilgang etter Mourinho-oppslag

TV-kanal ville intervjue journalist David McDonnell, men da skal Manchester United ha sagt nei.

McDonnell skrev i The Mirror fredag kveld at Jose Mourinho får sparken i Manchester United denne helgen - uansett utfall av lørdagens oppgjør mot Newcastle.

Oppslaget har fått enorm oppmerksomhet over hele verden og journalisten har vært en ettertraktet mann siden artikkelen ble publisert.

Manchester United virker imidlertid å være mindre begeistret for oppslaget og har lørdag benektet påstandene som kommer frem i artikkelen til McDonnell.

- Fikk stoppet TV-intervju



United skal også ha satt kjepper i hjulene for McDonnell da han skulle bli intervjuet av Matt Critchley i TV-kanalen beIN Sports før lørdagens oppgjør på Old Trafford.

Ifølge Critchley skal United først ha gitt McDonnell til indre bane på Old Trafford der TV-intervjuene blir gjennomført før kamp, men plutselig skal klubben ha trukket tilbake akkrediteringen til The Mirror-journalisten.

- Vi hadde håpet å gi dere David McDonnell her, journalisten som skrev artikkelen. United sa først ja til den forespørselen, men United har tatt tilbake den akkrediteringen, så David McDonnell har ikke mulighet til å bli med oss her på indre bane, rapporterte Critchley på beIN Sports.

Reporteren gir ingen forklaring for hvorfor United snudde i deres avgjørelse.

Uten tilgang til indre bane fikk ikke beIN Sports intervjuet McDonnell om hans artikkel på TV, men i presserommet på Old Trafford skal journalisten ha vært tydelig på at han fortsatt står for det han skrev.

- Han sier at han er trygg på sine kilder og han sa også til meg at «hva annet skal Manchester United gjøre? De kommer til å nekte for det», forteller Critchley.

David McDonnell has had his pitch-side pass revoked and couldn't comment on air about his conviction that Mourinho won't see out the weekend.#beINPL #MUFC pic.twitter.com/5ifWNdP4Wm — beIN SPORTS (@beINSPORTS) 6. oktober 2018

Under hardt press

Mourinho er under et voldsomt press og fikk lørdag et marerittstart på oppgjøret mot Newcastle.

Manchester United lå før lørdagens kamp nede på 10. plass i Premier League etter syv kamper og er allerede ni poeng bak byrival og serieleder Manchester City.

Ikke siden 1989 har Manchester United opplevd en dårligere start på sesongen.

