Van Dijk: - Man ser tydelig at Kane filmer

Liverpool-stopperen beskylder Harry Kane for å ha filmet seg til straffespark.

Premier League-dommer Jonathan Moss og assistentdommer Edward Smart stjal mye av oppmerksomheten da Liverpool og Tottenham møttes søndag kveld.

Kampen endte 2-2 etter to scoringer av Mohamed Salah, og en scoring hver av Harry Kane og Victor Wanyama.

Kampen vil likevel bli husket for de to omdiskuterte straffesparkene Tottenham fikk utdelt.

Harry Kane bommet på det første straffesparket, men på forsøk nummer to, i det 94. minutt, satte Premier Leagues toppscorer sitt 22. mål for sesongen, og sin 100. Premier League-scoring.

Les også: Mandagens Premier League-rykter

Anklager Kane for filming

Etter kampen mente Liverpools rekordsignering Virgil Van Dijk at den første straffen var filming av Kane, og at straffe nummer to, hvor Van Dijk selv felte Érik Lamela, var lureri av den argentinske kantspilleren.

- Det skjedde mye. Jeg mener den første straffen var offside, og i den andre situasjonen har dommeren allerede gjort en beslutning, før linjedommeren får han til å forandre mening. Dommeren står i tillegg mye nærmere situasjonen enn linjedommeren, fortalte Van Dijk til The Times etter kampslutt.

I begge straffesituasjonene måtte hoveddommer Moss forhøre seg med sin assistent før han tok beslutningen om å dele ut straffesparkene.

Van Dijk mener at begge avgjørelsene var feil.

- Jeg synes det var litt overdrevet. Han (Lamela) hoppet mellom meg og ballen, og så gikk han i bakken. Dommeren lot spillet gå videre, og jeg er veldig skuffet over at linjedommeren bestemte noe annet. Jeg mener at det ikke er straffe, og det er det samme med det første straffesparket. Jeg mener det er filming. Du ser tydelig at Kane filmer, og ingen snakker om det, kritiserer Van Dijk.

Sint Klopp

Det oppsto flere kontroverser rundt den første straffen da Moss tilsynelatende ikke visste om Dejan Lovren hadde rørt ballen før Kane havnet alene med Liverpool-målvakt Loris Karius.

Moss søkte hjelp hos linjedommeren, som bestemte seg for at det hverken var offside eller filming.

Etter kampen mente Jurgen Klopp at Smart ville ha oppmerksomhet. Liverpool-treneren slet med å holde tilbake følelsene sine rundt situasjonen.

På spørsmål om han var sint svarte Klopp:

- Ja, jeg er sint, men jeg kan jo ikke forandre på noe. Så hva er jobben min nå? Å skape overskrifter? Å bli straffet? Å få bot? Dersom jeg sa det jeg føler nå måtte jeg betalt den største boten i fotballhistorien.

Han mente også at dersom dommeren ikke var sikker på situasjonen, burde han ikke dømme noe som helst.

- Jeg har ingen problemer med at folk gjør feil, men dersom du ikke ser situasjonen så trekk til side. Det var ikke straffespark. Jeg hørte at Lamela var i offside med det ene benet, og løp inn i Van Dijk. Virgil ser han i siste sekund og stopper bevegelsen sin, men er fortsatt borti han. Lamela er allerede på vei ned. Dommeren ber spillet gå, men linjedommeren tar avgjørelsen, sier en frustrert Klopp.

Liverpool er for øyeblikket på tredje plass i Premier League med 51 poeng, 18 poeng bak serieleder Manchester City.

Merseyside-klubbens neste kamp er mot Southampton, søndag klokken 17.30.

Mest sett siste uken