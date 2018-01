Van Dijk matchvinner i brennhett Merseyside-derby

Dommer Bobby Madley fikk ingen enkel kveld på jobben da Virgil van Dijk ble matchvinner i sin Liverpool-debut.

LIVERPOOL - EVERTON 2-1:

Det var høy temperatur da Liverpool sendte Everton ut av FA-cupen i et brennhett Merseyside-derby fredag.

James Milner sendte vertene i ledelsen etter at Liverpool fikk tildelt et omdiskutert straffespark, mens Gylfi Sigurdsson sørget for 1-1.

Drøyt fem minutter før slutt stanget rekordkjøpet Virgil van Dijk inn seiersmålet i sin første kamp for de røde.

- Mistet hodet

Mot slutten av første omgang tente det virkelig til på Anfield da Mason Holgate, tydelig irritert etter å ha lagd straffe minutter tidligere, dyttet Roberto Firmino opp på tribunen etter en duell ved sidelinja.

Firmino kom rasende løpende ut på banen igjen og brukte kjeft mot Everton-forsvareren.

Holgate forholdt seg rolig, helt til Liverpool-spissen så ut til å si noe som fikk ham til å reagerer kraftig. Da henvendte han seg rasende til dommer Madley.

Se målene fra kampen her:

Etter å ha tatt en prat med fjerdedommeren på sidelinja, valgte Madley ikke å dele ut noen kort.

- Det ser ut som Mason Holgate mister hodet fullstendig, det samme gjør Roberto Firmino, kommenterte tidligere Arsenal-spiller Martin Keown på BBC.

- Holgate er helt ute av kontroll og dytter Firmino, men Firmino overreagerer. Det var uvørent og farlig fra Holgate. Det var helt unødvendig, og han er heldig som får bli på banen, mente Keown.

Knallhard Rooney-takling

Drøye fem minutter var spilt da Wayne Rooney viste at han var i overkant tent før møtet med Merseyside-naboen. Den tidligere Manchester United-spilleren gikk knallhardt til mot Joe Gomez.

Rooney var ikke i nærheten av ball og var heldig som slapp unna med gult kort. Gomez var heldig han slapp fra det uten skade.

Drillo: - Filming



Ti minutter før pause gikk Adam Lallana i bakken etter en duell med Mason Holgate, og dommer Bobby Madley pekte på straffemerket.

- Den så billig ut, kommenterte Morten Langli på Viasat 4 da reprisene viste at kontakten mellom spillerne var minimal.

Egil «Drillo» Olsen, som satt i Viasats studio, mener det like gjerne kunne blitt dømt frispark den andre veien.

- Jeg synes det hadde vært mulig å dømme frispark for filming. Den holdinga der er det som vanligvis blir akseptert. Han er så vidt borti med armen. Det er mer enn en billig straffe, sa Drillo.

Van Dijk matchvinner



Hjemmelaget giret opp i starten av andre omgang, og Adam Lallana, Virgil van Dijk og Andy Robertson fikk alle brukbare muligheter til å øke ledelsen, uten å lykkes.

I stedet vardet Everton som på en fantastisk kontring utlignet til 1-1. Phil Jagielka mottok ballen fra innbytter Ademola Lookman, dro av en forsvarsspiller og spilte ballen til Gylfi Sigurdsson, som bredsidet inn utligningen.

Drøyt fem minutter før slutt falt avgjørelsen. Alex Oxlade-Chamberlain slo en corner inn fra venstre, keeper Jordan Pickford feilberegnet fullstendig og debutant Virgil van Dijk headet inn seiersmålet.

- For en kveld. Det var veldig fortjent. Det føltes fantastisk å være ute der. Målet betyr mye for meg og min familie, sa van Dijk etter kampen.

- Å spille på Anfield for Liverpool er en drøm for alle spillere. Å score er enda mer spesielt.

MATCHVINNER: Virgil van Dijk gratuleres av Emre Can.

