Videoassistert dommer (VAR) et steg nærmere VM

International Board (IFAB) har fastsatt at videoteknologien VAR blir en del av fotballens regelverk og dermed er videodømmingsverktøyet et steg nærmere VM i sommer.

IFAB har stemt for å oppdatere fotballens regelverk til å inkludere videodømmingsverktøyet VAR under sitt årlige møte. FIFA-president Gianni Infantino har allerede gjort det klart teknologien må tas i bruk i Russland. Videoteknologien som er skapt for å unngå at dommerfeil avgjør fotballkamper.

Det internasjonale fotballforbundet må nå ta den endelige avgjørelsen om teknologien skal benyttes under sommerens fotball-VM i Russland, som starter den 14. juni. Den endelige avgjørelsen om å bruke VAR i VM vil bli tatt når FIFAs styre møtes igjen, 16. mars.

Kan komme til Premier League

Premier League skal ha uttalt at de er åpne til den nye teknologien som assisterer dommere i kamper, men det må skje uten at flyten i kampen ødelegges, skriver Evening Standard.

Videoassistert dommer, som også kalles VAR, har blitt brukt i flere engelske cuper og har ikke blitt godt mottatt av spillere, fans og fotballeksperter.

VAR ble tatt i bruk under FA-cupkampen mellom Tottenham og Rochdale og ble slaktet av spillerne på banen og dusinvis av fotballeksperter.

En rekke avgjørelser i første omgang ble vurdert på video og ikke alle avgjørelsene som ble tatt i kjølvannet av gjennomgangen var like enkle å forstå.

– Jeg synes fotballen er på feil vei, sa Tottenham-manager Mauricio Pochettino etter flere omdiskuterte avgjørelser i 6-1-seieren.

Les alt om saken her: Tottenham videre i FA-cupen etter parodisk VAR-dømming

Kritikk

Kritikken som har blitt rettet mot VAR, har i stor grad handlet om den mangelen på informasjon og forståelse fansen, trenerne og TV-publikummet opplever når teknologien kobles inn.

Irans landslagssjef Carlos Queiroz, som også har en fortid i Manchester United, er på sin side klar på at han ønsker den nye verdenen med videodømming velkommen.

– De diskuterer nå om VAR skal godkjennes i løpet av et par dager, og det er åpenbart at fotballen ikke kan gå framover med øynene lukket for den moderniserte verden og alt som foregår rundt oss, sa han før lørdagens møte.

Mens FIFA er klar på at VAR er kommet for å bli, har UEFA-president Aleksander Ceferin gjort det at teknologien ikke vil bli benyttet i neste sesongs mesterliga som følge av forvirringen som råder.

