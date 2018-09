Vorm tabbet det til da Liverpool tok sin femte strake seier

Liverpool befestet sin posisjon som ligaleder borte mot Tottenham, men på tampen av kampen mente manager Mauricio Pochettino at laget hans ble snytt for uavgjort.

TOTTENHAM - LIVERPOOL 1-2:

Det så lenge ut til å gå mot en behagelig borteseier for Liverpool, men etter et seint reduseringsmål skjedde det en høyst diskutabel hendelse inne i gjestelagets boks.

Sadio Mané sparket vekk standfoten til Heung-Min Son, men dommer Michael Oliver lot hendelsen passere.

- Liverpool var bedre. Vi slåss, vi var nærme og spenningen på slutten var helt sinnsyk. Situasjonen med Son på tampen skulle vært straffe, da hadde resulatet vært annerledes, sa Pochettino til BBC etter kampslutt.

Keeperfokus

I forrige runde fikk Liverpool-keeper Alisson oppmerksomhet for sin kjempebrøler da Leicester reduserte til 1-2, men mot Tottenham var det en annen burvokter som skulle stjele overskriftene.

Etter en corner bokset nemlig Michel Vorm ballen til værs i duell med flere motspillere. Nedfallsfrukten forærte Eric Dier videre til Georginio Wijnaldum, og midtbanespilleren takket med å heade kula mot mål. Vorm dyttet headingen unna, men da hadde allerede mållinjeteknologi informert dommer Oliver om scoring.

- Det er en vanskelig situasjon, han må strekke seg etter kula, men han roter det til for seg ved å rope på frispark i forkant, sa TV 2-ekspert Thorstvedt, som poengterte viktigheten til fraværet av en skadet Hugo Lloris. Franskmanen var forøvrig også i fokus etter å ha fyllekjørt i forrige uke.

- Det er ikke topp keeperspill, Spurs merker at de ikke har Lloris mellom stengene. Vorm er for all del en god keeper, men han er ikke nødvendigvis topp klasse, sa den tidligere Tottenham-sisteskansen.

Vorm svak eller vormsvak. You choose. #2pl — Jon H. Børrestad 📺 (@TV2_Jon) September 15, 2018

En småbrisen Lloris hadde vært å foretrekke. — Asbjørn Myhre (@asbjornmyhre) September 15, 2018

Også i andreomgang skulle den nederlandske keeperen være sentral i nok et baklengsmål. Mané dro seg venstresiden før han slo knallhardt inn foran mål. Jan Vertonghen klarerte i egen stolpe, før ballen trillet bortover streken. Vorm fikk sjansen til å omfavne kula, men bommet totalt.

På tampen av kampen ropte Tottenham-fansen på straffe etter at innbytter Heung-Min Son gikk i bakken. Reprisene viste at Mané sparket i standfoten til sør-koreaneren, men dommer Oliver lot spillet gå.

- Her er Tottenham snytt for straffespark, konkluderte programleder Jan Henrik Børslid og fikk anerkjennelse av Thorstvedt og Petter Myhre i TV 2-studioet. Likevel mente ekspertpanelet at Liverpool, samlet sett, tok en fortjent seier.

Vormsvakt keeperspill

Gjestene trodde de hadde fått en pangstart på kampen da Sadio Mané fikk kjenne på nettsus etter snaue to minutter.

Senegaleseren, som ble spilt inn foran mål etter et flott James Milner-innlegg, ble derimot korrekt avblåst for offside.

Deretter fulgte tidvis stillingskrig før Spurs skulle vise seg fra den virkelig gavmilde siden. Eric Dier spilte en katastrofal støttepasning, midt i ingenmannsland, som Mohamed Salah luktet tidlig. Egypteren smatt frekt mellom hjemmelagets belgiske stopperduo, men den påfølgende avslutningen mot det høyre hjørnet hadde Michel Vorm god kontroll på.

USTØDIG: Michel Vorm var involert i begge baklengsmålene til Liverpool lørdag ettermiddag, og keeperen fikk glatte lag på sosiale medier.

Tottenham hadde klart mest ballinnehav i hele førsteomgang, men londonerne maktet ikke å spille seg helt gjennom et kompakt Liverpool-forsvar.

Så, fem minutter før pause, fikk bortelaget sjansen på en corner, og Vorm bokset hjelpeløst ballen til værs. Dier prøvde deretter å klarere unna, men serverte i stedet rett på hodet til Wijnaldum. Nederlenderen headet mot mål, og Vorm var akkurat for treg med å klarere kula før «goal-line technology» bekreftet mål til de røde.

Liverpool nådeløse igjen





Ut av startblokkene etter hvilen var det Liverpool som kom raskest ut, og etter 50 minutter fikk Salah spilt opp Mané foran kassa. Vingen snurret rundt og prøvde en suser mot korthjørnet, men denne gangen var Vorm fint framme med en god redning.

På det påfølgende angrepet skulle plutselig vertene få muligheten foran mål, da Lucas Moura danset seg fint inn i gjesteboksen. Brassen valgte deretter en overraskende avslutning, men ballen smalt på utsiden av stolpen og ut dødlinja.

Liverpool skulle imidlertid ikke la seg affisere av Mouras varselskudd, for Mané gikk heller rett i strupen på hovedstadslaget fra sin venstrekantposisjon.

Rødtrøyenes nummer ti slo deretter en knallhard ball inn foran mål, før det var duket for nok et sirkusinnslag i Spurs-feltet.

Jan Vertonghen klarerte først ballen i egen stolpe, før kula spratt bortover streken og bak ryggen på Vorm. Sisteskansen fikk febrilsk vridd seg rundt, men da han skulle gripe om lærstykket fanget han kun luft. Dermed fikk Firmino en av sine enkleste arbeidsoppgaver, kanskje i hele karrieren, med å banke inn 2-0 på omtrent femten centimeters hold.

Ropte på straffe

Like etter at timen spilt var Liverpool nok en gang farlig frampå, med tre mot to, og Mané fant Naby Keïta fint ute til venstre. Den tidligere RB Leipzig-spilleren avsluttet høyt, men igjen skulle Vorm bekrefte sin «Dr. Jekyll og Mr. Hyde»-spillestil ved å varte opp med en flott redning.

Etter en lang transportetappe, hvor Klopps gutter stod imot det meste, skulle plutselig vertene øyne et håp om poeng på overtid av kampen.

Som følge av corner fra Christian Eriksen fikk innbytter Lamela ballen på bakre stolpe. Argentineren tok ned kula med ett touch før han banket avslutningen ned i det lengste hjørnet.

Få minutter senere ropte så samtlige med Tottenham-hjerter på Wembley etter straffe. Men til tross for at reprisene kunne avsløre en Mané på etterskudd mot Son i skuddøyeblikket gikk hendelsen forbi i stillhet fra kampens pipeblåser, Oliver.

Dermed tok Liverpool sin andre 1-2-seier på rad, og sin femte tre-poenger på fem kamper.

En full pott så langt gir Klopps mannskap 15 poeng, og avstanden ned til Chelsea og Watford på plassene under er på tre pinner før de resterende kampene spilles

Tottenham på sin side forblir på en 5. plass enn så lenge.

