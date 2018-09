Watford kriget Tottenham i senk i historisk seier

Påførte seiersvante Spurs det første tapet i Premier League.

WATFORD - TOTTENHAM 2-1:

Den særdeles gode sesongstarten til Watford fortsatte med tre nye poeng mot Tottenham i søndagens Premier League-toppkamp. Med fire strake triumfer holder Watford følge med Liverpool og Chelsea helt øverst på tabellen.

Javi Gracias mannskap havnet bak i målprotokollen tidlig i den andre omgangen, men snudde oppgjøret på sterkt vis etter to dødballmål.

Backen José Holebas tok på seg servitørrollen ved begge anledningene, mens Troy Deeney og Craig Cathcart sendte inn et mål hver med flotte headinger. Den avgjørende scoringen kom et snaut kvarter før slutt.

- Hele Vicarage Road eksploderer. Watford kan juble, og kanskje aller mest Ben Foster, sa TV 2-kommentator Espen Ween mens lydnivået på stadion gikk rett til værs.

Hjemmelagets målvakt kunne kanskje gjort en bedre jobb da Tottenham tok ledelsen på et selvmål tidligere i den andre omgangen. Men det betydde selvsagt lite da lagkameratene fikset to scoringer med utrettelig jobbing i motsatt ende av banen.

- At de har krasjet forhåndtipsene er det ingen tvil om. Jeg hadde aldri trodd at Watford skulle være i nærheten av å kjempe på øvre halvdel, konstaterte Petter Myhre i TV 2s studiosending etter kampen.

- Men nå med fire seirer i starten, og måten de kommer tilbake på her, da viser de moral, fortsatte han.

Beste start noensinne



Søndagens møte på var ikke bare et toppoppgjør, men en duell mellom to av lagene med full poengpott etter tre kamper. Watford fikk noe overraskende med seg seiere over Brighton, Burnley og Crystal Palace i de første rundene.

Spanske Gracia ledet dermed et lag uten poengtap til sesongens hittil tøffeste test i det som var Hertfordshire-klubbens tredje på hjemmebane. Bare én gang tidligere har Watford begynt en sesong med fire seirer på rappen. Det skjedde for 20 år siden, men da befant klubben seg på det nest høyeste nivået i ligasystemet.

Spurs og Mauricio Pochettino kom også til oppgjøret med tre strake triumfer mot Newcastle, Fulham og Manchester United.

Dele Alli ble spilt fram til kampens første mulighet da Toby Alderweireld spilte ballen høyt i bakrom. Den engelske landslagsspilleren traff derimot ikke mål da han forsøkte å nikke ballen over Watford-burvokter Ben Foster.

Samme Alli var også nærmest nettkjenning den resterende tid før sidebyttet, i en omgang der bortelaget spilte seg til mange dødballer. Bakerst hos Tottenham hadde midtforsvaret, og spesielt Davinson Sánchez, stort sett full kontroll på det Watford foretok seg. Troy Deeney var den som kom nærmest på et innlegg fra høyre, men spissen nikket også ballen over under hardt press.

Gjestene tok føring



Anført av Christian Eriksen la Spurs mer press på vertene etter hvilen.

Dansken var også involvert før Lucas Moura en ball som bare ble halvveis ble klarert av Watfords forsvar tilbake i feltet. Via brystet til Abdoulaye Doucouré gikk ballen ned i det nærmeste hjørnet uten at Foster nådde fram i tide.

Watford la seg ikke ned for i gresset for å sutre av den grunn. Midtveis i den andre omgangen kriget Deeney seg til endelig til en duellseier mot Sánchez. Derfra gikk ballen via Toby Alderweireld og i tverrliggeren bak Hugo Lloris.

Det var en liten forsmak en sceneskiftet som fulgte like etterpå. Mens Tottenham fikk mesteparten av dødballene de første 45 minuttene var det Watford som kjempet seg til et frispark på yttersiden av Spurs-feltet.

Frisparkfoten til José Holebas fant Troy Deeney midt i feltet, og den rutinerte spissen bukket inn 1-1.

Sju minutter seinere var Holebas servitør på nytt fra hjørneflagget. Ved første stolpe møtte midtstopper Craig Cathcart ballen og ordnet seiersmålet.

