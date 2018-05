Wenger: - Koscielny satt ut av spill til desember

Arsenal må klare seg uten sin kaptein fram til juletider.

Laurent Koscielny er satt ut av spill fram til desember, etter at han pådro seg en akilles-skade forrige uke.

Det bekrefter Arsenal-manager Arsene Wenger på en pressekonferanse tirsdag.

- Han er selvfølgelig knust. Dere vil helt sikkert ikke se ham før starten av desember, sier Wenger.

- Prøver å være positive

Den avtroppende Arsenal-manageren har visst om landsmannens akilles-problemer lenge, men er overrasket over skaden som nå oppsod.

- Vi prøver alltid å være positive, og du kan bare prøve å støtte folk når de sliter. Han har hatt smerter der i lengre tid og vanligvis ryker de ikke, men i hans tilfelle gjorde den det, og jeg vet ikke hvorfor, sier Wenger.

Det var i Europa League-semifinalen mot Atletico Madrid at den franske landslagsspilleren plutselig gikk i bakken uten en motspiller i nærheten.

32-åringen går nå glipp av sommerens VM, samt halve 2018-2019-sesongen.

VINKET FARVEL? Santi Cazorla takket fansen etter Arsene Wengers siste hjemmekamp forrige helg. Spanjolen kan selv ha spilt sin siste Arsenal-kamp.

Cazorla kan ha spilt sin siste Arsenal-kamp

Wenger opplyste samtidig om at Santi Cazorla nærmer seg comeback, men at det fremdeles kan være for risikabelt for spanjolen å spille kamper.

33-åringen har vært ute siden oktober 2016 med en ankelskade.

- Det er synd. Jeg hentet ham hit, og jeg elsker spilleren og personen. Han ser ganske bra ut, forbereder seg bra og løper bra, men medisinsk er det for risikabelt å rushe ham tilbake, sier Wenger.

Cazorlas kontrakt med Arsenal utløper 30. juni, og den tidligere Villarreal-spilleren kan dermed ha spilt sin siste kamp for klubben.

Midtbanespilleren har blitt koblet til en retur til gamleklubben Villarreal de siste månedene.

Mest sett siste uken