Wenger siktet av FA etter dommerkommentarer

Arsenal-treneren var svært misfornøyd med Mike Deans innsats. Nå har FA sett på saken.

Arsene Wenger risikerer straff etter kommentarene han hadde mot dommer Mike Dean i kampen mot West Bromwich som endte 1-1 søndag.

Det melder Sky Sports på Twitter.

I søndagens 1-1-kamp mot West Bromwich Albion fikk West Brom tildelt et omdiskutert straffespark mot slutten av kampen.

TV-bildene viste at det sannsynligvis ikke var straffespark, noe Wenger også var tydelig på da han stilte til pressekonferanse tirsdag, ifølge Daily Mail.

- Dommeren kunne ikke forklare hvorfor han ga straffen. Det er frustrerende, for vi har alltid problemer med dommere. Det skjedde mot Stoke, mot Watford, mot Manchester City og nå også mot West Bromwich, sier Wenger.

- Han så det han ønsket å se, anklager Wenger.

Nå melder altså Sky Sports at Arsenal-manageren skal være siktet av det engelske fotballforbundet (FA) på grunn av kommentarer han har hatt overfor dommer Dean.

FA har sendt en uttalelse om saken:

«Det er hevdet at Wengers ordbruk og/eller oppførsel i dommergarderoben etter kampen var stygg og/eller uakseptabel og at det kan ha blitt stilt spørsmål ved dommerens integritet».

Wenger har fram til fredag ettermiddag å svare i disiplinærsaken.

BREAKING: @Arsenal manager Arsene Wenger charged by @FA over comments made to match officials following 1-1 draw with West Brom on Sunday. #SSN pic.twitter.com/7lKM4hAO1Z